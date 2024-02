Série 'Um Dia', de David Nicholls, chega à Netflix

A Netflix lançou, nesta quinta-feira (8), a minissérie “Um Dia”, nova adaptação do livro homônimo de David Nicholls. Criada por Nicole Taylor, a produção britânica é estrelada por Ambika Mod, Leo Woodall e Essie Davis.

A narrativa apresenta o romance entre Emma e Dexter que, após passarem a noite de formatura juntos, seguem caminhos diferentes, mas suas vidas seguem interligadas. A série está dividida em 14 episódios. A história se desenrola nos encontros anuais do casal entre 1988 e 2007, sempre no dia 15 de julho.

Anteriormente, a história ganhou as telas com o filme protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess, em 2011. A nova versão já está disponível para streaming no catálogo da Netflix.