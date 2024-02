Suposta treta envolvendo Bianca Bin, Nathalia Dill e Sergio Guizé é relembrada na web; entenda

A atriz Bianca Bin postou, nessa quinta-feira (8), uma foto na cama ao lado do companheiro, o também ator Sergio Guizé, e se declarou: “Como eu queria estar hoje”, escreveu ela. A foto recebeu dezenas de comentários elogiando o casal, mas uma suposta treta envolvendo a dupla e a atriz Nathalia Dill acabou repercutindo no X, antigo Twitter.

Conforme a história contada na rede social, Bianca e Nathalia eram melhores amigas, inclusive quando Nathalia namorava Sergio, de 2015 até 2017. Segundo o relato, Sergio terminou o relacionamento com Nathalia sem justificativa, que só descobriu o motivo do término no dia que ela assumiu o namoro com Bianca.

Hoje, eles não se seguem nas redes sociais. Inclusive, conforme o Extra, quando gravaram a novela “A dona do pedaço”, em 2019, as cenas quem os personagens de Nathalia e Sergio se encontravam eram raras, justamente para não colocarem os atores em uma situação desconfortável.

A publicação que repercutiu a treta de Bianca, Sergio e Nathalia já teve mais de 1 milhão de visualizações no X.