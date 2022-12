'Muchachos', conheça a música que embala a seleção da Argentina na Copa do Mundo; veja a letra

A torcida da Argentina criou um hit que embalou a seleção na Copa do Mundo. Das ruas aos vestiários, todos cantam a música "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", que significa em tradução: “Meninos, agora voltamos a sonhar”. Assim, a celebração é em busca do tricampeonato.

O som é inspirado na música "Muchacos, esta noche me emborracho" da banda La Mosca Tse-Tse. A canção foi criada em 2003, no álbum "Tango Latino", sendo uma trilha de torcidas como o Racing.

O hit relembra a paixão dos argentinos pela seleção e menciona Maradona e Messi, dois dos maiores jogadores da história do futebol da Argentina e do Mundo. Veja abaixo a tradução da letra:

Hit da seleção da Argentina na Copa do Mundo

En Argentina nací / Na Argentina eu nasci



Tierra de Diego y Lionel / Terra de Diego e Lionel



De los pibes de Malvinas / Dos rapazes das Malvinas



Que jamás olvidaré / que eu jamais esquecerei



Porque no vas a entender / Porque você não vai entender



Las finales que perdimos / As finais que perdemos



Cuantos años la lloré / Quantos anos chorei



Pero eso se terminó / Mas isso terminou



Porque en el Maracaná / Porque no Maracanã



La final con los Brazucas la volvió a ganar papá / Na final com os Brazucas, o papai voltou a ganhar



Muchachos / Garotos



Ahora nos volvimos a ilusionar / Agora voltamos a sonhar



Quiero ganar la tercera / Quero ganhar a terceira



Quiero ser campeón mundial / Quero ser campeão mundial



Y al Diego en cielo lo podemos ver / E podemos ver Diego no céu



Con don Diego y con la Tota / Com Don Diego e con la Tota (pais de Maradona)



Alentandolo a Lionel / Torcendo pelo Lionel