Lionel Messi se torna ainda mais eterno com título da Copa do Mundo na Argentina; veja marcas

Lionel Andrés Messi Cuccittini: gênio. No rol de maiores de todos os tempos, o argentino multicampeão coroa a carreira com o maior título possível, o que faltava: a Copa do Mundo. Aos 35 anos, apogeu, a conexão com o país natal e o brilhantismo que o eternizam ainda mais no futebol ao liderar a Argentina contra a França na grande decisão de 2022.

A trajetória atual é coroada com a melhor versão de Messi em Copas, se firmando como ídolo de uma nação e do esporte global. Confira abaixo os recordes que o camisa 10 conquistou no Catar.

Recordes de Lionel Messi na Copa do Mundo

Legenda: O atacante Lionel Messi é a principal estrela da seleção da Argentina Foto: Glyn Kirk / AFP

Mais jogos em Copas do Mundo: 25 partidas

O argentino se tornou o jogador com mais jogos disputados em uma Copa do Mundo: 26. Com a participação no Mundial de 2022, superou o alemão Lothar Matthäus (25), que esteve presente em cinco torneios: 1892, 1986,1990, 1994 e 1998.

Mais jovem a disputar cinco Copas do Mundo: 35 anos

Com 35 anos, Messi se tornou o mais jovem a disputar cinco Copas do Mundo. O recorde era do goleiro italiano Buffon, com 36. Além da dupla, mais cinco atletas disputaram o evento cinco vezes: o alemão Matthaus, o português Cristiano Ronaldo e os mexicanos Carbajal, Ochoa, Guardado e Rafa Márquez.

Jogador com assistências no maior número de Mundiais: 5 Copas

Messi é o único jogador da história que deu assistências em cinco Copas do Mundo. Os atletas que mais se aproximam desse número são Pelé (Brasil), Grzegorz (Polônia), Maradona (Argentina) e Beckham (Inglaterra), com passes em três Mundiais.

Artilheiro da Argentina em Copas do Mundo: 13 gols

O atacante é o maior artilheiro da história da Argentina em Copas, com 13 gols. Messi ultrapassou o ex-jogador Gabriel Batistuta, que tinha 10. Considerado o principal ídolo do futebol argentino, Maradona somou oito tentos em Mundiais. O 'Rei Pelé' fez 12. Mais prêmios de Melhor da Copa do Mundo: 2 vezes Na história, Messi é o único eleito o melhor jogador da Copa do Mundo em mais de uma edição. Os prêmios foram entregues em 2022, quando conquistou o título mundial, e em 2014, quando ficou com o vice-campeonato ao perder para a Alemanha na final. Jogador com mais jogos como capitão na Copa do Mundo: 19 jogos

O argentino é o jogador que mais vezes foi capitão na história da Copa do Mundo. O atleta usou a braçadeira em 20 momentos, superando o ex-zagueiro mexicano Rafa Márquez, que tinha utilizado em 18 ocasiões. Jogador com mais minutos em campo na Copa do Mundo: 2.234

A prorrogação na final da Copa do Mundo de 2022 contra a França concedeu mais uma recorde para Messi: o de jogador com mais minutos em campo na história do Mundial. Ao todo, foram 2.324, na frente do ex-zagueiro italiano Paolo Maldini (2.217).

Jogador mais vezes o melhor em campo em Copas do Mundo: 12 vezes

O atacante é o principal detentor do prêmio de 'Homem do Jogo', iniciado em 2002. Ao todo, conquistou em 12 ocasiões. Quando se trata de uma mesma competição, também é o recordista, em marca obtida no Mundial do Catar, com seis premiações. Antes, o recorde era do holandês Wesley Sneijder, que ganhou quatro vezes na Copa da África do Sul, de 2010.