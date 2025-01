Ministério da Saúde monitora casos de matapneumovírus (HMPV) na China

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (7), que está acompanhando o surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China. O vírus respiratório tem causado preocupação e infectado principalmente crianças, com hospitais lotados de pacientes apresentando sintomas semelhantes aos da Covid-19. Até o momento, a origem do vírus é desconhecida.

Segundo Marcelo Gomes, coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde, não há, por enquanto, alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas "a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes", disse.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China (China CDC) revelam que a magnitude e intensidade das infecções respiratórias foram menores do que as registradas no mesmo período do ano anterior, conforme as últimas atualizações de vigilância do órgão.

O estudo apontou, no entanto, que houve um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo gripe sazonal, metapneumovírus humano (HMPV), infecção por rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR) e outros, com destaque para as províncias do norte chinês.

Risco de uma nova pandemia é considerado baixo

Especialistas afirmam que o risco de uma nova pandemia é considerado baixo, mas o Ministério da Saúde aconselha reforçar as medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias.

"É muito importante incentivar a vacinação entre os brasileiros, pois a imunização contra a Covid-19 e a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenção, especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. As vacinas contra Covid-19 e influenza continuam sendo eficazes contra formas graves, reduzindo o número de hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação. Além disso, o uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais e resfriados ajuda a diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus", destacou Marcelo Gomes.

A pasta publicou o Guia de Vigilância Integrada da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios de Importância em Saúde Pública como ação de combate ao aumento de ameaças respiratórias. No documento, o órgão salienta as recomendações vigentes relacionadas ao tema, como prevenção, diagnóstico, tratamento e vigilância laboratorial.

O que é o HMPV e quais os sintomas?

O HMPV é um vírus que causa doenças respiratórias como rinite, sinusite, pneumonia e bronquite, e é similar à gripe. Ele foi descoberto pela primeira vez em 2001, conforme artigos científicos.

Os sintomas mais comuns são:

Tosse

Febre

Dor de garganta

Falta de ar

Nariz entupido ou escorrendo

A doença é transmitida em contato direto com alguém infectado ou pelo contato com superfícies contaminadas. O metapneumovírus é mais comum em crianças e pessoas idosas.