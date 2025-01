Fernanda Torres grava 'Globo Repórter' em casa no Rio de Janeiro com Sandra Annenberg

A atriz Fernanda Torres vai ganhar um programa especial dentro do "Globo Repórter Personalidades". A vencedora do Globo de Ouro — por atuação no filme “Ainda Estou Aqui” — começou a gravar a edição no domingo (5). Ela recebeu a apresentadora Sandra Annenberg em casa na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo informação da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal do O Globo, a previsão é de que o programa seja exibido em março.

Também aparecerão na especial, amigos e parceiros de trabalho da atriz como Andrea Beltrão e Luiz Fernando Guimarães.

"Fernanda é uma atriz supertalentosa. Sabíamos que teríamos muita história para contar sobre ela, um talento no teatro, no cinema, na TV, na literatura. Ela vai da comédia ao drama com tanta facilidade e chega ao pico do amadurecimento com o filme "Ainda estou aqui"", relatou Annenberg.