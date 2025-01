Fernanda Torres foi garota-propaganda de condomínio no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

Nome em alta pelo sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", a atriz Fernanda Torres tem um momento curioso da carreira relacionado a Fortaleza. Ele foi garota-propaganda de um condomínio no bairro Monte Castelo, na capital cearense.

De 1991, a peça publicitária com Fernanda Torres ganhou publicações recentes em perfis do Instagram sobre TV. No vídeo, ele aparece aos 25 anos, com cabelos longos.

Veja publicidade:

De forma séria, ao lado de uma maquete do condomínio, ela diz, no início da publicidade: "Faça como eu, invista no sucesso do residencial Belvedere Park".

O prédio tinha como ponto de referência ser próximo a uma loja do Romcy — conglomerado de varejo brasileiro sediado em Fortaleza, com redes de lojas de departamento, supermercados e hipermercados.

Legenda: Em 2025, condomínio funciona até com centro comercial Foto: Reprodução/Google Maps

Na época, Fernanda Torres já era conhecida nacionalmente por passagens nas novelas "Baila Comigo", "Eu Prometo" e "Selva de Pedra". No cinema, ela também somava personagens em "Beijo 2348/72", "Kuarup" e "Fogo e Paixão", entre outras produções.

A obra do condomínio foi idealizada pela incorporadora Porto Freire, que faliu em 2022, após 38 anos de existência. Em 2025, o local onde foi erguido o condomínio conta com um centro comercial que leva o mesmo nome do residencial.