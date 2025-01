Disney é acusada de plágio por ‘Moana’ e animador pede indenização bilionária

O animador Buck Woodall entrou com um processo contra a Disney, na última sexta-feira (10), em uma corte federal da Califórnia, alegando que a empresa plagiou a ideia por trás do filme Moana e sua sequência Moana 2, atualmente em cartaz.

Woodall afirma que a Disney copiou elementos de seu filme de animação Bucky, que ele apresentou em 2003 à produtora Mandeville Films, uma empresa que tinha um acordo com o estúdio. Segundo Woodall, tanto Moana quanto Bucky compartilham semelhanças significativas, como o cenário de uma aldeia polinésia e protagonistas adolescentes que, após desobedecerem seus pais, viajam e encontram espíritos na forma de animais.

Embora a acusação de plágio tenha sido levantada anteriormente, uma decisão judicial de novembro do ano passado havia arquivado o caso, afirmando que Woodall havia demorado demais para mover a ação, considerando que Moana foi lançado em 2016. No entanto, com o lançamento de Moana 2, ele foi autorizado a abrir uma nova ação legal. Agora, a corte deverá decidir se as obras apresentam semelhanças suficientes para justificar a acusação.

No processo, Woodall solicita uma indenização de 2,5% da receita bruta de Moana, o que equivaleria a US$ 10 bilhões, além de uma ordem judicial para evitar novas violações de seus direitos autorais. Em defesa, a Disney negou as acusações e afirmou que ninguém envolvido na criação de Moana teve acesso ao roteiro de Bucky.