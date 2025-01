Bia Miranda e Gato Preto revelam sexo e nome do bebê

A ex-peoa do reality show A Fazenda Bia Miranda fez uma festa, nessa quarta-feira (22), para descobrir o sexo do bebê que está esperando, fruto do relacionamento com o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto.

Ela publicou um vídeo do chá revelação no Instagram. “Sabia! É menina, Maysha”, escreveu na legenda das imagens, confirmando o nome da filha. "Samuel se embolou com as cores e não sabia mais que vermelho era menina e preto menino", brincou ainda a influenciadora sobre a reação do companheiro.

Kaleb, primogênito de Bia, de 7 meses, com o DJ Buarque, também participou da festa. A jovem publicou uma foto com o filho, e celebrou que ele terá uma irmã. “Vai ter uma maninha, filho", escreveu.

Nos comentários, seguidores parabenizaram Bia pela filha. “Que Deus abençoe essa princesa, que ela venha cheia de saúde”, escreveu uma pessoa. “Vem, mini Bia. Estamos esperando mais uma encrenqueira mirim”, disse outra.