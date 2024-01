O que é 'biscoiteiro'? Entenda termo utilizado em discussão de Lucas Henrique e Beatriz no BBB 24

A denominação que tem entrado em evidência após a primeira edição do "Sincerão" do BBB 24, realizada nesta segunda-feira (15), é "biscoiteiro". Uma das perguntas do quadro, que colocou o líder da semana Lucas Henrique, e os três emparedados em evidência, Davi, Beatriz e Pizane, foi: "Quem é o biscoiteiro da casa mais vigiada do Brasil?".

O título foi dado por Lucas para Beatriz, que escolheu o líder em contrapartida; enquanto Davi apontou Nizam e Pizane citou Marcus. Só quem estava no quadro poderia se defender na hora. Os demais citados, como estavam assistindo o momento de dentro da casa, pela TV, precisaram esperar para tomar satisfações depois.

Assim, a treta foi criada quando Lucas Henrique citou Beatriz, ela que é espontânea e não gosta de levar desaforos pra casa. "Beatriz nas festas, geralmente fica sempre lá na frente, não dá muito espaço para a gente acompanhar o show e curtir. Isso pode ser interpretado como VT", afirmou ele. A sister, indignada, rebateu "na lata", sem se preocupar com o que o público iria pensar da sua honestidade: "Adoro fazer o VT. Eu sou assim, tenho esse brilho e essa alegria. (...) Não sou obrigada a me moldar e me fechar", começou ela. A emparedada continuou, após ser chamada de biscoiteira: "Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e saí".

Significado

Diante da repercussão do embate, fica o questionamento: Você sabe de onde vem o termo e realmente o que ele significa? Biscoiteiro é aquele que busca chamar a atenção fazendo ou dizendo coisas com o objetivo descarado de receber elogios ou curtidas em postagens nas redes sociais. Sabe quando você posta aquela foto e fica esperando pelos comentários te enaltecendo? Na prática, "estar querendo biscoito” é o novo “estar querendo confete”, segundo definição encontrada no site Universa.

Usada inicialmente pela comunidade LGBTQIA+ e popularizada pela Internet nos últimos anos, a gíria tem origem na técnica de treinamento de cachorros com reforço positivo (realizada com o biscoito, no caso). Quando o animal faz o que é esperado pelo treinador, diz-se que ele está “querendo biscoito”.

Nas redes sociais, principalmente no Instagram, não há limites para a exploração dos autorretratos, principalmente os selfies. Daí podem ser encontrados comentários como: você é biscoiteiro, hein?; tá pedindo biscoito?; você quer biscoito?, e todas as variações que essas frases possam ter, incluindo emojis de biscoito.

O significado de "biscoitar", ainda sendo o mesmo site, é: chamar a atenção, fazer algo para ganhar elogios na internet. Tudo isso com o toque de brincadeira e deboche.