Esposa de Luigi, do BBB 24, relata sufoco após fortes chuvas no Rio de Janeiro

Hellena Claudia, que é casada com Lucas Luigi, participante do BBB 24, usou seu perfil no Instagram para relatar que passou por um sufoco em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde eles moram, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade no último fim de semana.

Veja também

“Ontem foi um dia muito difícil. Também passei por uma dificuldade aqui dentro de casa, mas já estou resolvendo. Vi que está muito horrível aqui a Zona Norte e Baixada. Todo mundo passando por dificuldade”, disse a mulher, sem dar detalhes do que aconteceu.

O perfil do Instagram de Luigi também divulgou o endereço de alguns locais de apoio e coletas de doações na Zona Norte.

Luigi é vendedor e instalador de pisos, tem 28 anos e mora no Rio com a companheira, e o filho do casal, Dom, de 3 anos.