Thiago Nigro faz suspense sobre possível gravidez de Maíra Cardi

Thiago Nigro afirmou, nesta terça-feira (16), que Maíra Cardi pode estar grávida do terceiro filho, o primeiro do casal, o que movimentou a web. Nos stories do Instagram, o empresário deu uma resposta surpreendente a um internauta curioso. “E o baby, no forninho, já?”, questionou o seguidor, que foi respondido por Nigro sem hesitação: “Se Deus quiser”.

A fala de Nigro foi acompanhada por uma foto do casal ao lado de Lucas Cardi e Sophia Cardi Aguiar, filhos do primeiro e segundo casamento da coach fitness.

Em dezembro do ano passado, o casal já havia levantado suspeita sobre a espera de um bebê. Nigro apareceu, nas redes sociais, com a mão na barriga de Maíra durante um ensaio de Natal. Thiago e Maíra se casaram no civil no feriado de 25 de dezembro, em comunhão total de bens.

Além disso, vale lembrar que, em setembro de 2023, Maíra desativou seus perfis para se dedicar à tentativa de concepção.