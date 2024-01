Luis Miranda estreia quadro de humor sobre melhores momentos do BBB 24

Após a repercussão da primeira edição do "Sincerão" e as performances elogiadas de Thais Fersoza no comando do "Papo Reto", o BBB 24 ganhou um novo quadro que promete também mexer com as emoções dos confinados, dos eliminados e dos espectadores. O "Big Treta" tem pegada humorística e é comandado por Luis Miranda.

Veja também

A estreia ocorreu nesta terça-feira (16), com o apresentador e comediante relembrando momentos marcantes da primeira semana de programa e ironizando as falas de alguns jogadores. A atração ainda contou com a participação especial do primeiro eliminado, o cozinheiro Maycon. “Um sonho jamais vai morrer”, disse o ex-brother, em referência à sua última fala antes de deixar a casa do BBB.

Miranda também deu gargalhadas em takes específicos do programa, como quando Nizam afirmou que não é um “homem de falar pelas costas”. O ator ainda ironizou as falas de Rodriguinho sobre a aparência e a compulsão alimentar de Yasmin Brunet: “É um absurdo falar do corpo do Rodriguinho! Ah… ele tá falando da Yasmin?”.

Além do “Big Treta”, outros quadros estão previstos para o BBB24: o “Fanfic Brasil”, em que internautas poderão criar suas próprias histórias sobre o programa, podendo dar asas à imaginação, e o “Vamo invadir sua casa”, comandado por Marcos Veras.