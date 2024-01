Pizane aponta Nizam como o vilão do BBB 24 após eliminação

Após deixar o BBB 24, sendo o terceiro eliminado da edição, Lucas Pizane falou sobre suas impressões do jogo, nesta terça-feira (16), no quadro "Papo Reto", apresentado por Thais Fersoza e Ed Gama.

Durante a atração, o músico assistiu ao momento em que os brothers falavam sobre o corpo de Yasmin Brunet, o qual tanto repercutiu fora da casa, e admitiu que foi "frouxo" ao não revelar toda a verdade para a modelo durante uma conversa com ela.

"Eu tinha disso, na verdade. Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Essa minha fala pra ela foi uma fala de peso na consciência", afirmou ele. "Por que na hora você não falou (pra Yasmin)?", quis saber Thais. "Fui frouxo, frouxidão mesmo", assumiu Lucas.

A apresentadora, então, comentou que o público pensou que ele fosse agir de maneira diferente e isso compactuou para que ele fosse eliminado. "Pela atitude que você teve de ter ficado quieto, a gente falou assim 'ele vai se posicionar, ele vai falar alguma coisa. É um cara que não compactua com isso. Mas você ficou de boa com ele [Nizam], até botou no seu pódio", alfinetou. Pizane destacou: "É um comportamento que eu não concordo, que eu não quero pra minha vida (...) Lá dentro o pensamento é 'será que ninguém viu e, se eu falar, vou dar visibilidade pra isso?".

Durante o "Papo Reto", Pizane ainda foi convidado a escolher o vilão do jogo, o manipulador, uma decepção e quem ele quer que seja o próximo eliminado.

Vilão : Nizam

: Nizam Crush : "minha namorada", respondeu o músico sem pestanejar

: "minha namorada", respondeu o músico sem pestanejar Manipulador : Nizam

: Nizam Uma decepção : Nizam

: Nizam Quem Pizane quer que seja o próximo eliminado: Nizam

Relembre

Yasmin Brunet foi assunto principal no quarto de Rodriguinho, quando ele estava como líder, na madrugada do último sábado (13). O cantor, Nizam e Vinicius opinaram sobre a beleza e o corpo da modelo. O ex-vocalista de Os Travessos disse que, apesar de ser bonita, a loira "já foi melhor".

"Acha a Yasmin Brunet bonita de corpo?", quis saber Nizam. "Não gosto de loira", rebateu Vinicius. "Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, está mais velha, mas é bonita ainda", afirmou o pagodeiro. "Não estou falando do rosto, não", ressaltou o executivo de contas internacional. "O rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. Nizam opinou: "Eu acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...".

Após eliminação, Pizane admitiu para Thais Fersoza e Ed Gama que errou porque, durante o bate-papo, se manteve omisso. Ainda no sábado (13), em conversa com Yasmin Brunet, ele chegou a comentar que os outros brothers falaram sobre o corpo de uma pessoa da casa.

Na ocasião, Yasmin perguntou: “Foi tipo o quê? Fala do nível que foi. [Algo] sexual?”. Pizane indicou que sim e falou que a conversa era sobre o que achavam do corpo de outra pessoa, mas não explicou que a própria Yasmin era o alvo do debate.