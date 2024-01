Morre Carlos Henrique Paes, o pai de Juliana Paes

O pai da atriz Juliana Paes, Carlos Henrique Paes, morreu nessa terça-feira (16), conforme divulgado pelo Extra. A artista estava passando férias em Paris com a família quando recebeu a notícia, e está a caminho do Brasil.

Carlos Henrique era policial militar aposentado. A causa da morte dele não foi divulgada.

Internação em 2023

Em outubro de 2023, ele foi internado e intubado após diagnóstico de pneumonia e sepse. Ele também estava com Alzheimer. Na época, a atriz era vista com frequência no hospital, e precisou desmentir que era ela que estava internada.

Juliana Paes terminou recentemente as gravações da nova novela das 21h da Globo, “Renascer”.