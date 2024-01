Morre Lyne Marta, atriz do clássico 'Footlose', aos 78 anos

Morreu na última quinta-feira (11), aos 78 anos, a atriz Lynne Marta, que interpretou Lulu Warnicker no filme de "Footlose", de 1984. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo disse o amigo Chris Saint-Hilaire à revista Hollywood Reporter, ela morreu em sua casa em Los Angeles, em decorrência de um câncer.

Carreira

Lynne Marta começou a carreira no "The Lloyd Thaxton Show", um show de danças de adolescente, antes de seguir sua vida profissional em Los Angeles nos anos 1960.

Antes do filme "Footlose", clássico da década de 1980, a atriz fez sucesso como no filme "Joe Kidd", de 1972, no qual interpretava a companheira de um rico proprietário de terras.

Ao todo, sua carreira em Hollywood durou cerca de 30 anos, entre 1971 e 2002.