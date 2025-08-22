Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Preta Gil será homenageada em novela da Globo; veja como será o episódio

A diretora artística Amora Mautner, amiga de infância da cantora, decidiu reverenciar a memória da artista em cenas especiais da novela das seis

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Preta Gil em foto sorrindo nos bastidores de uma gravação
Legenda: Preta Gil faleceu aos 50 anos devido a complicações de um câncer colorretal
Foto: Divulgação/Globo/Maurício Fidalgo

A novela "Êta Mundo Melhor!” prestará uma homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos. Amora Mautner, diretora artística da trama e amiga de infância da artista, decidiu incluir a memória da cantora em duas sequências especiais. A primeira vai ao ar neste sábado (23).

Na cena, a personagem Dita (Jeniffer Nascimento), que trabalha na Rádio Paraíso, caminha por um corredor com retratos de cantoras de rádio da época. Entre as imagens, surge a de Preta Gil, que recebe a admiração da personagem.

“No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim”, afirmou Amora.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

teaser image
Zoeira

'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Outra homenagem está prevista para o dia 30 de agosto, quando a cantora estampará a capa de uma revista fictícia da década de 1950, período em que a novela de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco é ambientada. Apesar de ser uma inserção anacrônica, a presença de Preta será um gesto simbólico de reverência à sua importância na cultura brasileira.

Essa não será a primeira homenagem em novelas após sua morte. No dia seguinte ao falecimento da artista, a direção de “Vale Tudo” exibiu a abertura da trama com a voz de Preta interpretando a canção “Brasil”, originalmente gravada por Gal Costa. Noveleira assumida, ela sempre declarou seu amor pelos folhetins.

Além de seu legado como cantora, Preta Gil também se aventurou como atriz em novelas. Em “Agora É Que São Elas”, da Globo, interpretou a irreverente Vanuza, filha de Dinorá (Joana Fomm) e irmã de Rosemary (Ildi Silva). Ela também emplacou na trilha sonora da trama a música “Espelhos d’Água”, regravação do clássico de Dalto, que embalava a personagem Sol (Francisca Queiroz).

Em 2007, já na Record, participou de “Caminhos do Coração”, primeira fase da trilogia Os Mutantes, onde deu vida à vilã Helga.

Assuntos Relacionados
Suzane chegou a oficializar a união com Sandrão na prisão
Zoeira

Sandrão, que teve romances com Suzane von Richthofen, será retrada na série 'Tremembé'; saiba quem é

Nova produção do Prime Vídeo ainda não tem data de estreia

Redação
Há 50 minutos
A atriz Sheron Menezzes e o irmão Draiton
Zoeira

Mãe de Sheron Menezzes desabafa sobre últimos momentos do filho: 'era um milagre andante'

Veralinda compartilhou relato emocionante após a morte de Draiton, de 36 anos

Redação
Há 1 hora
Cena do filme Miss Simpatia 2
Zoeira

TV Globo exibe Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira, 22/8 traz Sandra Bullock como protagonista

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Imagem mostra mulher segurando kindle, ilustrando encha seu kinlde 2025 promovida por Amazon com descontos e ebooks grátis
Zoeira

Encha seu Kindle 2025: Amazon oferece eBooks grátis e com descontos de até 95%; veja como aproveitar

Evento acontece somente nesta sexta-feira (22)

Carol Melo
22 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de David Luiz e Karol Calvacante
Zoeira

David Luiz, ex-Fortaleza, teria traído noiva com cearense

O ex-zagueiro do Fortaleza Esporte Clube teria até proposto "trisal" e dito que estava "em crise no casamento"

Matheus Facundo
22 de Agosto de 2025
Paolla Carosella participou do programa De Frente com Blogueirinha
Zoeira

Blogueirinha se pronuncia após exclusão de vídeos com Paola Carosella e unfollow nas redes sociais

Chef conversou com a apresentadora na última segunda (18), mas repercussão, apontam internautas, parece não ter sido positiva

Redação
22 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Mascarado demonstra para Tibério que Cininha gosta dele.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Zoeira

Conheça a falsa advogada cearense que virou piada nas redes sociais por currículo gigante

Falsa advogada cearense que virou piada nas redes sociais foi presa essa semana em Mossoró (RN)

Redes sociais repercutiu cenas de João Liberato e Cariúcha juntos
Zoeira

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa de João Silva; veja imagens

Eles até dançaram juntos em evento

Redação
22 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Agosto de 2025