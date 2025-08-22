Preta Gil será homenageada em novela da Globo; veja como será o episódio

A novela "Êta Mundo Melhor!” prestará uma homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos. Amora Mautner, diretora artística da trama e amiga de infância da artista, decidiu incluir a memória da cantora em duas sequências especiais. A primeira vai ao ar neste sábado (23).

Na cena, a personagem Dita (Jeniffer Nascimento), que trabalha na Rádio Paraíso, caminha por um corredor com retratos de cantoras de rádio da época. Entre as imagens, surge a de Preta Gil, que recebe a admiração da personagem.

“No cenário, tínhamos fotos de cantoras de rádio da época e pedi que colocassem a foto da Preta no lugar para fazer essa homenagem. A Preta é minha referência de vida, minha irmã, meu sol, aprendendo a viver sem ela, e com ela sempre, dentro de mim”, afirmou Amora.

Veja também Zoeira Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha Zoeira 'Um mês de saudade', diz Gilberto Gil em homenagem à filha Preta Gil

Outra homenagem está prevista para o dia 30 de agosto, quando a cantora estampará a capa de uma revista fictícia da década de 1950, período em que a novela de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco é ambientada. Apesar de ser uma inserção anacrônica, a presença de Preta será um gesto simbólico de reverência à sua importância na cultura brasileira.

Essa não será a primeira homenagem em novelas após sua morte. No dia seguinte ao falecimento da artista, a direção de “Vale Tudo” exibiu a abertura da trama com a voz de Preta interpretando a canção “Brasil”, originalmente gravada por Gal Costa. Noveleira assumida, ela sempre declarou seu amor pelos folhetins.

Além de seu legado como cantora, Preta Gil também se aventurou como atriz em novelas. Em “Agora É Que São Elas”, da Globo, interpretou a irreverente Vanuza, filha de Dinorá (Joana Fomm) e irmã de Rosemary (Ildi Silva). Ela também emplacou na trilha sonora da trama a música “Espelhos d’Água”, regravação do clássico de Dalto, que embalava a personagem Sol (Francisca Queiroz).

Em 2007, já na Record, participou de “Caminhos do Coração”, primeira fase da trilogia Os Mutantes, onde deu vida à vilã Helga.