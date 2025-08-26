Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar

A jovem Júlia Mello, traída publicamente em show do cantor Nattan, voltou às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido após o episódio. O caso aconteceu na Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS).

"Estou passando aqui pra agradecer a vocês por todo esse amor, por todo esse carinho que eu tô recebendo", iniciou ela em rede social.

Veja também É Hit MC Livinho diz sentir dores ao ensaiar para o The Town após acidente de moto É Hit Após ganhar R$ 1 mil para trair namorada em show de Nattan, homem pede perdão e entrega valor à ex

Em seguida, completou: "Eu não imaginava que teria essa onda de acolhimento. Só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio".

Como ocorreu a traição?

Durante show em Três Lagoas, Nattan ofereceu R$ 1 mil para que Ezequiel Maurício traísse a namorada no palco. Ele aceitou o desafio e beijou outra mulher diante do público, enquanto Júlia assistia à cena da plateia. Ela encerrou o relacionamento ali mesmo.

Júlia, que registrou o momento com o próprio celular, chegou a tentar impedir a situação, pedindo para que o então namorado não aceitasse a proposta. Ele, no entanto, insistiu e chegou a dizer: “Vou dividir com você”. Após o beijo, Júlia declarou em voz alta: “Acabou”.

Após o ocorrido, Júlia publicou um primeiro vídeo confirmando o fim do relacionamento. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, disse.

Na sequência, pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Ezequiel pediu perdão à ex e entregou dinheiro

Na segunda-feira (25), Ezequiel Maurício publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela atitude.

No vídeo, afirmou que a ação dele foi “fracassada” e declarou que a atitude é exemplo do que não deve ser feito. Ele contou ainda que entregou o dinheiro do desafio para a ex-namorada.