Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar
Ela até chegou a tentar impedir o ex de realizar o ato
A jovem Júlia Mello, traída publicamente em show do cantor Nattan, voltou às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido após o episódio. O caso aconteceu na Festa do Folclore, em Três Lagoas (MS).
"Estou passando aqui pra agradecer a vocês por todo esse amor, por todo esse carinho que eu tô recebendo", iniciou ela em rede social.
Em seguida, completou: "Eu não imaginava que teria essa onda de acolhimento. Só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio".
Como ocorreu a traição?
Durante show em Três Lagoas, Nattan ofereceu R$ 1 mil para que Ezequiel Maurício traísse a namorada no palco. Ele aceitou o desafio e beijou outra mulher diante do público, enquanto Júlia assistia à cena da plateia. Ela encerrou o relacionamento ali mesmo.
Júlia, que registrou o momento com o próprio celular, chegou a tentar impedir a situação, pedindo para que o então namorado não aceitasse a proposta. Ele, no entanto, insistiu e chegou a dizer: “Vou dividir com você”. Após o beijo, Júlia declarou em voz alta: “Acabou”.
Após o ocorrido, Júlia publicou um primeiro vídeo confirmando o fim do relacionamento. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, disse.
Na sequência, pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.
Ezequiel pediu perdão à ex e entregou dinheiro
Na segunda-feira (25), Ezequiel Maurício publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela atitude.
No vídeo, afirmou que a ação dele foi “fracassada” e declarou que a atitude é exemplo do que não deve ser feito. Ele contou ainda que entregou o dinheiro do desafio para a ex-namorada.