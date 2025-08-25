Ezequiel Maurício, fã do cantor Nattan — que traiu a namorada no palco do artista cearense por R$ 1 mil — publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela atitude. O episódio ocorreu durante a Festa do Folclore em Três Lagoas (MS). Segundo a jovem Júlia Mello, o namoro terminou no mesmo momento.

No vídeo, Ezequiel afirmou que a ação dele foi “fracassada” e declarou que a atitude fica de exemplo do que não deve ser feito. Ele contou ainda que entregou o dinheiro do desafio para a ex-namorada.

Veja também É Hit História de homem que diz ser irmão de Simone e Simaria volta a viralizar na internet É Hit MC Livinho diz sentir dores ao ensaiar para o The Town após acidente de moto

O que o fã de Nattan disse

“Eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas aos avós, aos pais, aos meus pais, aos tios e aos primos dela. Eu queria dizer que raramente uso as redes sociais, me ver dessa forma foi horrível", iniciou Ezequiel em vídeo.

Em seguida, ele diz que o que ele fez foi impensável. "O dinheiro eu fiz questão de deixar com ela, também não fazia sentido para mim. Me ver ali, o que eu fiz ali foi extremamente fracassado, mas me arrepender não apaga isso. Fica aí o exemplo claro do que não se deve fazer por emoção e dizer que a Júlia é uma pessoa incrível, que me conquistou os detalhes e ela merece o mundo e desculpa a todos".

Júlia também usou as redes sociais para confirmar o fim da relação. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”.

Em seguida, ela também pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Nattan já se envolveu em polêmica com nanismo

Legenda: O vídeo foi publicado no Instagram de Nattan com a legenda "BEBÊ REBORN saliente da gota", mas foi editada para "Casal saliente da gota" Foto: Reprodução/Instagram

No início de junho, Nattan pagou R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo durante um show na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Imagens feitas pela equipe do cantor chegaram a mostrar que ele convidou outro homem para beijar a moça, mas ele não aceitou. O cearense então a ergue, a joga para cima e depois a coloca sobre um caixote.

O cantor foi criticado pela Associação Nanismo Brasil (Annabra), que manifestou repúdio à atitude e afirmou que a mulher foi exposta ao ridículo. A entidade informou que acionará o Ministério Público “para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados”.