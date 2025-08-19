História de homem que diz ser irmão de Simone e Simaria volta a viralizar na internet

A história do baiano Roger, suposto irmão da dupla Simone e SImaria, voltou a ganhar publicações em portais de notícias de diferentes regiões do Brasil. Ele nasceu no povoado de Alto da Cruz, localizado no município de Uibaí (BA). Em 2019, ele concedeu entrevista ao canal do YouTube de Adalberto Pinho e falou sobre a relação com as cantoras.

Na época, o homem de 46 anos apareceu em vídeo mostrando uma carroça que utilizava para trabalhar com reciclador: "Eu trabalho com carrocinha, carro de reciclagem e faço frete".

Veja entrevista com suposto irmão de Simone e Simaria:

Roger, que não teve o sobrenome revelado, contou que o pai, Antônio Filgueira Rocha, mesmo nome do pai das artistas, conheceu a mãe dele por meio de um tio. Ele também teve outros irmãos da mesma mãe.

Após separarem, o pai de Roger foi viver relacionamento com a mãe das irmãs Simone e Simaria, que ainda teve um terceiro filho, Caio Mendes.

"Moço, ele foi padeiro. Gostava de garimpozinho. Inclusive, ele faleceu no mato Grosso", história semelhante ao pai das sertanejas.

Ao ser questionado sobre ter contato com as cantoras, ele respondeu: "Não conheço, não. Tenho vontade de conhecer de perto, pessoalmente". Na época, da entrevista, Roger já era pai de dois filhos.

Ainda na conversa, Roger disse que chegou a ter um breve contato com Caio na Bahia: "Vi ele quando morava com o tio meu em Uibaí. Ele tinha uns dez a nove anos, aí foi para São Paulo".

O que diz Simone e Simaria sobre o suposto irmão?

Em 2019, o caso chegou a ser veiculado por alguns programa de TV. Na época, o programa "Balanço Geral", chegou a levar o assunto ao público.

Sem confirmar se realmente o homem era irmão das cantoras, a assessoria de imprensa informou apenas que "o pai teve três filhos antes do casamento que dois elas não conhecem, elas sabem o nome, mas não têm contato".