Veja ordem das atrações do Festival Forró & Mulher; evento acontece neste sábado (16)

Sete cantoras irão se apresentar na programação

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit
Legenda: Solange Almeida, Galicia, Eliane, Márcia Fellipe, Samyra Show e Mara Pavanelly são grandes que se apresentam em festa

Chegou o grande dia da primeira edição do Festival Forró & Mulher, programado para acontecer neste sábado (16), no estacionamento da Arena Castelão.

Sete vozes femininas de diferentes gerações do forró vão animar a programação do evento. Na última semana, as cantoras estiveram juntas em diferentes ensaios. 

Veja ordem de atrações:

  • Vanessa a Cantora
  • Eliane
  • Samyra Show
  • Solange Almeida
  • Márcia Fellipe
  • Mara Pavanelly 
  • Galícia

O público poderá conferir 10 horas de apresentações musicais em três diferentes espaços: Arena Betaki, o Front FM 93 e o Open Bar Quatro Sorrisos.

Vale destacar que o evento também terá transmissão pela TV Verdes Mares, depois do programa "Altas Horas". 

A realização é da R10 Produções e Agência After, que também assina a Arena 93, espaço especial dentro do evento com cobertura multimídia.

Serviço

Festival Forró & Mulher

Data: sexta-feira (16)

Horário: a partir das 18h (mais de 10 horas de programação)

Local: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE)

Atrações: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia

Ingressos: à venda na plataforma Meu Bilhete e nos pontos físicos:

  • Casa do Celular (Barão do Rio Branco, 1009, e unidade Jóquei – Av. Lineu Machado, 419)
  • Homem do Sapato (Av. Senador Virgílio Távora, 1050 e Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2)
