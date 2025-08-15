Veja ordem das atrações do Festival Forró & Mulher; evento acontece neste sábado (16)

Chegou o grande dia da primeira edição do Festival Forró & Mulher, programado para acontecer neste sábado (16), no estacionamento da Arena Castelão.

Sete vozes femininas de diferentes gerações do forró vão animar a programação do evento. Na última semana, as cantoras estiveram juntas em diferentes ensaios.

Veja ordem de atrações:

Vanessa a Cantora

Eliane

Samyra Show

Solange Almeida

Márcia Fellipe

Mara Pavanelly

Galícia

O público poderá conferir 10 horas de apresentações musicais em três diferentes espaços: Arena Betaki, o Front FM 93 e o Open Bar Quatro Sorrisos.

Vale destacar que o evento também terá transmissão pela TV Verdes Mares, depois do programa "Altas Horas".

A realização é da R10 Produções e Agência After, que também assina a Arena 93, espaço especial dentro do evento com cobertura multimídia.