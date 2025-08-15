Veja ordem das atrações do Festival Forró & Mulher; evento acontece neste sábado (16)
Sete cantoras irão se apresentar na programação
Chegou o grande dia da primeira edição do Festival Forró & Mulher, programado para acontecer neste sábado (16), no estacionamento da Arena Castelão.
Sete vozes femininas de diferentes gerações do forró vão animar a programação do evento. Na última semana, as cantoras estiveram juntas em diferentes ensaios.
Veja ordem de atrações:
- Vanessa a Cantora
- Eliane
- Samyra Show
- Solange Almeida
- Márcia Fellipe
- Mara Pavanelly
- Galícia
O público poderá conferir 10 horas de apresentações musicais em três diferentes espaços: Arena Betaki, o Front FM 93 e o Open Bar Quatro Sorrisos.
Vale destacar que o evento também terá transmissão pela TV Verdes Mares, depois do programa "Altas Horas".
A realização é da R10 Produções e Agência After, que também assina a Arena 93, espaço especial dentro do evento com cobertura multimídia.
Serviço
Festival Forró & Mulher
Data: sexta-feira (16)
Horário: a partir das 18h (mais de 10 horas de programação)
Local: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE)
Atrações: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia
Ingressos: à venda na plataforma Meu Bilhete e nos pontos físicos:
- Casa do Celular (Barão do Rio Branco, 1009, e unidade Jóquei – Av. Lineu Machado, 419)
- Homem do Sapato (Av. Senador Virgílio Távora, 1050 e Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2)