Arlindo Cruz: 10 músicas mais tocadas no Brasil para celebrar o legado do sambista

A morte do cantor Arlindo Cruz ativou — nos usuários de aplicativos de streaming musical — uma série de memórias afetivas com as letras do sambista. Em tributo ao trabalho do artista, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ranqueou as composições mais tocadas na voz do carioca nos últimos cinco anos no Brasil.

Arlindo Cruz deixa 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de Arlindo Cruz receberão os rendimentos em direitos autorais pelas composições dele por 70 anos após a morte.

Veja as 10 mais tocadas de Arlindo Cruz:

O Show Tem Que Continuar

Meu Lugar

O Bem

Agora Viu Que Perdeu e Chora

Camarão que dorme a onda leva

A pureza da Flor

Será que é Amor



O que é o Amor



Bagaço da Laranja