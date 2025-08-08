Diário do Nordeste
Arlindo Cruz: 10 músicas mais tocadas no Brasil para celebrar o legado do sambista

Ele deixa 847 composições e 1844 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:01)
É Hit
Legenda: Arlindo Cruz deixou 847 composições registradas no Ecad
Foto: Reprodução/YouTube

morte do cantor Arlindo Cruz ativou — nos usuários de aplicativos de streaming musical — uma série de memórias afetivas com as letras do sambista. Em tributo ao trabalho do artista, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ranqueou as composições mais tocadas na voz do carioca nos últimos cinco anos no Brasil.

Arlindo Cruz deixa 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. 

A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de Arlindo Cruz receberão os rendimentos em direitos autorais pelas composições dele por 70 anos após a morte.

Veja as 10 mais tocadas de Arlindo Cruz:

O Show Tem Que Continuar

Meu Lugar

O Bem

 Agora Viu Que Perdeu e Chora 

Camarão que dorme a onda leva

A pureza da Flor

Será que é Amor


O que é o Amor
 

Bagaço da Laranja

