Arlindo Cruz: 10 músicas mais tocadas no Brasil para celebrar o legado do sambista
Ele deixa 847 composições e 1844 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil
A morte do cantor Arlindo Cruz ativou — nos usuários de aplicativos de streaming musical — uma série de memórias afetivas com as letras do sambista. Em tributo ao trabalho do artista, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ranqueou as composições mais tocadas na voz do carioca nos últimos cinco anos no Brasil.
Arlindo Cruz deixa 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.
A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de Arlindo Cruz receberão os rendimentos em direitos autorais pelas composições dele por 70 anos após a morte.
Veja as 10 mais tocadas de Arlindo Cruz:
O Show Tem Que Continuar
Meu Lugar
O Bem
Agora Viu Que Perdeu e Chora
Camarão que dorme a onda leva
A pureza da Flor
Será que é Amor
O que é o Amor
Bagaço da Laranja