'Por consentimento meu', diz fã de Nattan com nanismo que viralizou em polêmica com cantor

A influenciadora Marileide Fernandes, conhecida nas redes sociais como Delicinha, se pronunciou, em nota ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (7), após o cantor Nattan pagar R$ 1 mil para um homem beija-lá durante um show em São Lourenço da Mata (PE), no último sábado (2).

“Tudo que eu fiz foi por consentimento MEU, e o Nattan me deu uma oportunidade de inclusão e de entretenimento, até por que eu trabalho com isso com entretenimento , amei a brincadeira e não é de hoje que eu subo em palcos, só tenho a agradecer ao Nattan”, informou a influenciadora.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o artista aparece chamando pessoas para subir no palco ao cantar a música "Pense em mim", de Leandro & Leonardo.

Logo depois, Nattan pega a mulher no braço, a joga para cima e a coloca em cima de um caixote. Durante a situação, ele convida homens para beijar a moça.

A interação foi filmada e publicada pela equipe de Nattan, o que causou uma repercussão negativa e acusações de capacitismo contra o cantor.

Após receber algumas negativas dos homens na plateia, o cantor chama um cinegrafista que trabalhava na transmissão do evento. "Ele pode até perder o emprego, mas os mil reais ele não perde", diz Nattan.

O rapaz sobe no palco e beija a mulher com nanismo, enquanto Nattan ri e registra a cena. No final, o homem leva a mulher nos braços para a parte de trás do palco.

O vídeo foi publicado no Instagram de Nattan com a legenda "BEBÊ REBORN saliente da gota", mas foi editada para "Casal saliente da gota".

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) manifestou repúdio contra o cantor por meio de nota e afirmou que irá acionar o Ministério Público "para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados". Segundo a associação, Nattan expôs a mulher ao ridículo.