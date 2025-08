Festival Forró & Mulher terá 10 horas de programação com seis grandes vozes feminina; ouça hits

Os fãs de forró vão poder curtir 10 horas de música no Festival Forró & Mulher, em Fortaleza (CE). Programado para acontecer no dia 16 de agosto, na Arena Castelão, o evento tem casting musical com seis gerações de vozes do gênero nordestino. Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Solange Almeida, Eliane, Galícia e Samyra Show irão cantar diferentes repertórios no projeto.

A forrozeira Márcia Fellipe promete grandes hits da carreira. Ela promete canções como “Se Você Quer Saber”, “Ponto de Partida” e “Sofro de Ressaca, Mas Não Morro de Amor”, além do sucesso “Aqui Ó Pro Meu Ex”, que chegou ao top 15 da Billboard Brasil Hot 100 Airplay. O repertório dela também resgata clássicos o “Farra da Marcinha”, “Vamos Dar Um Tempo” e “Tô Tentando”.

Com carreira solo consolidada, Solange Almeida é outra voz que será somada ao evento. Ela possui sucessos como "Me Faça o Favor", "Revoltada" e "Se Não Valorizar", além de releituras de sofrência e músicas atuais que viralizaram. Em apresentações, a cantora radicada no Ceará costuma incluir pot-pourris de outros gêneros musicais.

Samyra Show, a "diferentona" do forró, prepara ao repertório do evento hits que embalaram grandes festas de forró no Ceará — letras como “Encosta Neu”, “Primeira Vez” e “Erro Bom” devem embalar os forrozeiros.

Conhecida como rainha do forró, Eliane vai levar, ao Festival Forró & Mulher, clássicos que atravessam gerações como “Amor ou Paixão” e “Brilho da Lua”.

Sucesso desde os anos 2000, Mara Pavanelly vai interpretar músicas que marcaram a passagem dela por bandas como Furacão do Forró e Tropykália.

A mais nova voz feminina do forró entre as veteranas, Galícia vem se destacando no cenário do forró. Recentemente, a cantora chamou atenção dentro da plataforma YouTube com o projeto "Uma Pancada de Forró". Letras como "Sonho Bonito", "Lágrimas de Amor" e "Tentativa Frustada" ganharam interpretações únicas na voz da artista.

Como conseguir ingressos

Os bilhetes do Festival Forró & Mulher já estão disponíveis na plataforma Meu Bilhete e também em pontos físicos: Casa do Celular (Barão do Rio Branco, 1009, e unidade Jóquei – Avenida Lineu Machado, 419) e Homem do Sapato (Av. Senador Virgílio Távora, 1050 e Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2).

A realização é da R10 Produções e Agência After, em parceria com o Sistema Verdes Mares, que também assina a Arena 93 — espaço exclusivo dentro do evento, com cobertura especial e ativações multimídia

Serviço

Festival Forró & Mulher

Data: Sexta-feira (16)

Horário: A partir das 18h (mais de 10 horas de programação)

Local: Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE)

Atrações: Márcia Fellipe, Eliane, Solange Almeida, Samyra Show, Mara Pavanelly e Galícia

Ingressos: À venda na plataforma Meu Bilhete e nos pontos físicos

Casa do Celular (Barão do Rio Branco, 1009, e unidade Jóquei – Av. Lineu Machado, 419)

Homem do Sapato (Av. Senador Virgílio Távora, 1050 e Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2)