PM cearense adotado no Maranhão se emociona ao entregar boina para filho em Colégio Militar
A cerimônia de entrega de boina é um rito de passagem realizado nas instituições militares
O policial militar cearense Francisco Márcio de Carvalho, se emocionou ao entregar uma boina do Colégio Militar ao seu filho durante uma cerimônia realizada em escola de Santo Amaro, no Maranhão. O momento, que ocorreu no último dia 29 de agosto, repercutiu nas redes sociais e foi compartilhado por diversas páginas locais.
O cabo Márcio contou ao Diário do Nordeste que o filho Samuel, de 7 anos, pediu para receber a boina diretamente do pai, que trabalha no Colégio Militar Tiradentes CMT XXII como monitor dos alunos.
A Cerimônia da Boina em colégios militares simboliza a entrada de novos alunos na instituição, é um rito de passagem onde a família pode apoiar e prestigiar os familiares.
Veja vídeo:
Veja também
Raízes cearenses
Apesar de trabalhar no Maranhão, o cabo Márcio nasceu no município de Ipueiras, no Ceará, mas foi adotado ainda bebê e foi morar com outra família. Atualmente com 40 anos, ele revela que conheceu os pais biológicos quando tinha 23 anos, mas que não tem chance de encontrá-los com frequência por morarem em estados diferentes.
Márcio conta que só foi ao Ceará três vezes, pois se radicou e fez carreira no Maranhão. Ele foi concursado dos Correios em 2012, e, dois anos depois, passou para a Polícia Militar maranhense.