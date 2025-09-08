Diário do Nordeste
Militar da Marinha recebe alta após ser atropelado por motociclista durante desfile de 7 de Setembro

A vítima encontra-se em casa e segue em recuperação

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 12:06)
Ceará
Duas fotos, uma à esquerda e outra à direita. Em ambas, há militares em desfile de 7 de Setembro, com uniformes brancos. Na foto da esquerda, um militar em destaque, segurando uma câmera, com o desfile ao fundo. Na direita, o mesmo militar atingido por um motociclista em ação durante o evento na Avenida Beira Mar.
Legenda: O militar estava fotografando o desfile no meio da via quando foi atingido por um motociclista
Foto: Reprodução

O militar da Marinha atropelado por um motociclista durante o desfile de 7 de Setembro na avenida Beira Mar, em Fortaleza, recebeu alta hospitalar ainda na tarde desse domingo (7).

Segundo a 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, ele foi encaminhado para a emergência logo após o acidente e passou por cuidados médicos e realização de exames

Em nota à imprensa, a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) declarou que a vítima está em casa, em estado de recuperação, e que "a Marinha do Brasil permanece prestando todo o apoio necessário o militar e a seus familiares".

Entenda o que aconteceu

Enquanto fotografava o desfile do feriado da Independência, o militar, que estava no meio da via, foi atingindo por um motociclista que realizava o balizamento. O atropelamento foi registrado em vídeo por uma pessoa do público e mostra a vítima sendo arremessada metros a frente após a colisão. 

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

