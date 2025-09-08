Militar da Marinha recebe alta após ser atropelado por motociclista durante desfile de 7 de Setembro

O militar da Marinha atropelado por um motociclista durante o desfile de 7 de Setembro na avenida Beira Mar, em Fortaleza, recebeu alta hospitalar ainda na tarde desse domingo (7).

Segundo a 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, ele foi encaminhado para a emergência logo após o acidente e passou por cuidados médicos e realização de exames.

Em nota à imprensa, a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) declarou que a vítima está em casa, em estado de recuperação, e que "a Marinha do Brasil permanece prestando todo o apoio necessário o militar e a seus familiares".

Entenda o que aconteceu

Enquanto fotografava o desfile do feriado da Independência, o militar, que estava no meio da via, foi atingindo por um motociclista que realizava o balizamento. O atropelamento foi registrado em vídeo por uma pessoa do público e mostra a vítima sendo arremessada metros a frente após a colisão.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari