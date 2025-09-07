Vídeo: Militar da Marinha é atropelado em desfile de 7 de Setembro na Av. Beira-Mar, em Fortaleza

Um militar da Marinha do Brasil foi atropelado por um motociclista na manhã deste domingo (7), durante desfile de 7 de Setembro na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.

O militar estava fotografando o desfile, no meio da via, quando foi atingido por um motociclista que fazia o balizamento.

VEJA VÍDEO:

O atropelamento foi registrado por um popular, que filmava o desfile. Nas imagens é possível ver o militar sendo 'lançado' metros a frente após a colisão.

A vítima do acidente foi conduzida à emergência hospitalar e, segundo a 10ª Região Militar do Exército Brasileiro "encontra-se neste momento sob cuidados médicos e realizando exames".

"A Marinha do Brasil está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por familiares. A 10ª RM vai apurar as condições do ocorrido", disseram em nota.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse que realiza uma operação especial de tráfego durante a celebração cívico-militar e que o órgão não foi acionado via Ciops para nenhuma ocorrência.