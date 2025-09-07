Tradicional desfile de 7 de Setembro reúne público na Av. Beira-Mar, em Fortaleza; confira imagens

A Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, recebeu neste domingo o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro. O cortejo, que teve início por volta das 8h30 e seguiu do Aterro da Praia de Iracema até o Náutico Atlético Cearense, contou com um grande público e a presença de autoridades, como o governador Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB).

O desfile teve a participação de veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), alunos das redes pública municipal e estadual, tropas das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), forças militares estaduais e também de instituições civis. O governador Elmano se dirigiu à 10ª Região Militar, no Centro, de onde partiu em carro aberto, passando em revista aos participantes até a Beira-Mar.

Veja também PontoPoder Em pronunciamento, Lula defende soberania brasileira e chama políticos de traidores Ceará Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

A assistente de atendimento Daniele Lucas, 42 anos, era uma das espectadoras do desfile. Ela compareceu para prestigiar a filha, estudante do Colégio Militar de Fortaleza, que desfilou no Clube de Infantaria. Todos os anos, ela acompanha o evento e, em 2025, marca o fim do ciclo da filha na escola, pois a adolescente irá concluir o Ensino Médio.

"Todos os anos nós acompanhamos o desfile. É sempre muito bom. É um desfile lindo de ver, emocionante", destaca. Daniele contou ainda que, para a edição deste ano, precisou acordar às 4h da manhã, devido à programação do colégio, que exigia a presença de todos os alunos no horário correto.

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Outra integrante do público foi Glauce Maria Viana Dias, 65 anos. Ela relatou que este é o segundo ano em que comparece ao evento para acompanhar o neto de 10 anos, estudante de uma escola militar. "É emocionante", avaliou, acrescentando que um dos pontos mais marcantes é "a postura dos alunos".

Segundo ela, durante o desfile, o neto conta com o apoio tanto da família materna quanto da paterna, que se reúnem para prestigiar o momento.

Forças militares estaduais

As forças de segurança estaduais participaram em diversos pelotões. A Polícia Militar do Ceará contou com representantes de diferentes companhias e batalhões, tanto motorizados quanto montados ou a pé.

Legenda: O desfile contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB) Foto: Fabiane de Paula

Entre eles estavam membros do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), do Comando Tático Motorizado (Cotam) e da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães).

Também participaram agentes do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi). Membros da Polícia Civil do Ceará, do Corpo de Bombeiros Militar e da Perícia Forense também desfilaram.

Confira imagens do Desfile de 7 de Setembro em Fortaleza

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Desfile de 7 de setembro na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula