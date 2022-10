Conheça Jade Romero, a nova vice-governadora do Ceará a partir de 2023

O Ceará terá, a partir de 2023, mais uma mulher como vice-governadora do Estado. Depois de Izolda Cela (PDT), que esteve no cargo de 2015 a 2022, Jade Romero (MDB) assumirá a vice-governadoria a partir de 2023 até 2026. Ela foi eleita na chapa vitoriosa no pleito para governador do Ceará, disputadas neste domingo (2), e vencidas por Elmano de Freitas (PT).

Jade Romero é mestranda em administração pública pela Universidade de Lisboa, foi secretária executiva de Esporte do Governo do Estado e secretária Municipal de Participação Popular em Fortaleza, além de ter atuado na assessoria de Eunício Oliveira (MDB) no Senado. Ela é casada com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e mãe de dois filhos.

Após a desistência de Renata Almeida, que seria a candidata à vice na chapa de Elmano de Freitas (PT), ela teve o nome cogitado por militantes vias redes sociais até ser considerada como a substitua de Almeida na chapa. No dia 9 de agosto de 2022, ela foi anunciada como candidata.

Atuação partidária intensa

Com intensa atuação no MDB, Jade Romero também foi presidente de juventude do partido no Ceará, membro da executiva de Juventude do MDB nacional, conselheira de Juventude e presidente do MDB Mulher.

Durante a campanha, Elmano de Freitas também falou sobre Romero. "Jade Romero, nossa vice-governadora, é competente, trabalhou no governo do Camilo, na Secretaria de Esporte e Juventude, ajudando a espalhar Areninhas para o Ceará inteiro, independente do prefeito, do partido".