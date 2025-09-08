Obra na Praça do Ferreira chega a 40% de conclusão e tem data para entrega; veja o que muda

Símbolo histórico de Fortaleza e do Centro da cidade, a Praça do Ferreira passa por requalificação desde julho deste ano e chegou a 40% das obras concluídas. A reforma tem data prevista para entrega em 26 de novembro deste ano, antes do Natal de Luz.

As informações são de André Daher, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), órgão à frente das obras. Na manhã desta segunda-feira (8), o secretário, o prefeito Evandro Leitão e outras autoridades realizaram vistoria no canteiro de intervenções.

A reforma, orçada em R$ 8 milhões, teve início no dia 8 de julho, e inclui mudança completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação das calçadas com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora e instalação de paraciclos (estruturas para trancar bicicletas).

Legenda: Praça reformada terá palcos fixos, novos quiosques e fonte de água interativa Foto: Reprodução/PMF

Quando finalizada, a praça terá 8 metros a mais de largura e contará com:

Fonte interativa , além da fonte principal;

, além da fonte principal; Dois novos banheiros;

Oito novos quiosques;

Palcos fixos;

Painéis textuais no piso.

André Daher acrescenta que “a estrutura da fonte original estava imprestável”, e que a instalação de reservatório e bombeamento para ela e para a interativa já foi iniciada. “A praça é histórica, qualquer alteração tem que ser muito bem justificada”, frisa.

De acordo com Evandro Leitão, a requalificação é uma entre várias intervenções previstas para o Centro. A intenção, aponta, “é ressignificar o Centro e ocupá-lo com pessoas”.

Legenda: Praça terá oito novos quiosques para ocupação pelo comércio Foto: Reprodução/PMF

“Além da economia, é preciso fazer a ocupação residencial. Vamos construir uma creche para filhos e filhas de trabalhadores, vamos construir um Espaço Girassol, e diversas intervenções”, projetou o prefeito.

Uma das mais icônicas da cidade, a Praça do Ferreira foi construída há quase 200 anos, em 1829, e batizada em 1871 com o nome do tenente-coronel Antônio Ferreira. A última grande intervenção no local foi realizada há 34 anos, na gestão do prefeito Juraci Magalhães.

Bloqueios de trânsito

Legenda: Prefeito e equipe visitaram andamento das obras da Praça do Ferreira nesta segunda-feira (8) Foto: Kid Júnior

Os bloqueios de trânsito na região foram feitos nas ruas Major Facundo, Floriano Peixoto e Pedro Borges, além da Travessa Pará. Enquanto durarem as obras, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) farão a orientação do tráfego.

Veja os trechos bloqueados:

Rua Major Facundo: entre ruas São Paulo e Liberato Barroso;

Travessa Pará: entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto;

Rua Floriano Peixoto: apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges;

Rua Pedro Borges: entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo.

O desvio sugerido para quem trafega na rua Major Facundo é o seguinte: