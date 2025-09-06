Ceará é 1º lugar do Brasil na Olimpíada Nacional de História

O Ceará foi o grande destaque da 17ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) com o maior número de medalhas conquistadas do País. Das 81 equipes premiadas na final que ocorreu no último domingo (31), 28 eram de escolas públicas e privadas cearenses. Foram 4 medalhas de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.

Apenas duas premiações foram conquistadas por alunos de escolas públicas do Ceará. Ganharam a medalha de bronze as equipes da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Neylita Carneiro Albuquerque, de Massapê, e da Escola de Tempo Integral Edgar Linhares, de Sobral.

A cerimônia de entrega aconteceu no ginásio da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Mais de 1,4 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio de todo o País estavam reunidos na final. Todas as equipes que participaram da última fase foram premiadas com uma honra ao mérito, a medalha de cristal.

Além disso, o Ceará foi o estado com o maior número de equipes finalistas: 107 ao todo. Em segundo lugar está Pernambuco (48), seguido de Bahia (33), Rio Grande do Norte (16) e Minas Gerais (14).

Confira a lista das escolas premiadas na ONHB 2025

Ouro

Colégio Farias Brito Jovem Eusébio

Castro Instituto de Educação

Colégio Lourenço Filho Central

Dáulia Bringel Colégio

Prata

Colégio Ari de Sá Cavalcante Washington Soares

Farias Brito Jovem Seis Bocas Colégio

Dáulia Bringel Colégio

João Pedro de Sexto Instituto Frei

Farias Brito Colégio de Aplicação

João Pedro de Sexto Instituto Frei

Colégio Lourenço Filho Central

Nossa Senhora das Graças Colégio

Bronze

Colégio Farias Brito Jovem Cariri

Farias Brito Jovem Seis Bocas Colégio

Farias Brito Colégio Pré-Vestibular Central

Dom Quintino Centro de Estudos

Colégio Farias Brito Sobralense

EEEP Francisca Neylita Carneiro Albuquerque (pública)

Colégio Lourenço Filho Central

Tiradentes Colégio

Farias Brito Colégio de Aplicação

ETI Edgar Linhares (pública)

Colégio Lourenço Filho Central

Dáulia Bringel Colégio

João Pedro de Sexto Instituto Frei

Colégio Farias Brito Sobralense

Colégio Santa Cecília

Colégio Ari de Sá Cavalcante Washington Soares

'A escola pública também pode'

Em entrevista ao Diário do Nordeste, as alunas da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Neylita Carneiro Albuquerque, de Massapê, Maria Emelle, Rebeca Clarice e Rhayssa Emylie, do 3º ano do Ensino Médio, contam que essa foi a terceira participação delas na Olimpíada e a que foram mais longe. Nos outros anos, o grupo acabou sendo eliminado antes de chegar à última etapa. Em 2025, foi também a primeira vez que a escola chegou às semifinais e à final da competição.

“Esse ano a gente viu que era a nossa última chance e fomos com sangue no olho, muita garra, determinação e foco. A gente conseguiu passar, pela primeira vez, para a sexta e para a sétima [e última] fase”, diz Maria Emelle.

“A gente não esperava ganhar porque, na nossa cabeça, não era nem que a gente não fosse capaz, mas a gente achava que tinha outras equipes melhores que a nossa [...] Foi uma surpresa para todo mundo”, complementa.

Chegar à etapa final e presencial, em Campinas, no estado de São Paulo, também realizou outro sonho para as estudantes: pela primeira vez, Maria Emelle, Rebeca Clarice e Rhayssa Emylie viajaram de avião e saíram do Ceará.

Legenda: Medalha de bronze na 17ª edição da ONHB foi conquistada pelas alunas Maria Emelle, Rebeca Clarice e Rhayssa Emylie Foto: Arquivo Pessoal

Apesar do interesse pelas Ciências Humanas, o trio se considera ‘de exatas’ e gosta de competir em olimpíadas científicas em outras áreas do conhecimento desde o início do Ensino Médio. “A gente tem a mesma equipe em história, em matemática e em química”, diz Rebeca. Para elas, a participação na ONHB estimula também a desenvolver a pesquisa científica e o trabalho em equipe.

“Eu pretendo seguir em outro curso [na faculdade], mas acho que foi uma área que me ajudou bastante, me ensinou muita coisa também. Participei de umas quatro edições e cada uma delas é um tema diferente para debater e conversar”, pondera Rebeca.

O professor de História das alunas, Vicente Domingues, participa da ONHB desde 2013. Para ele, a competição possibilita a formação continuada dos docentes e estimula a melhorar a metodologia em sala de aula, além de “mostrar para os estudantes que qualquer pessoa pode desenvolver o interesse pela pesquisa histórica ou qualquer pesquisa”, afirma.

Ele também explica que a organização estabelece um tema a ser trabalhado ao longo do concurso acadêmico. Nesse ano, a temática abordada foi a Inteligência Artificial e os meios de comunicação, como jornal, rádio e cinema.