Ceará tem apenas 2 municípios entre os 100 mais competitivos do Brasil; saiba quais

Sobral e Fortaleza são os dois municípios mais competitivos do Ceará. Eles ocupam nacionalmente a 76ª e 97ª posições, respectivamente, no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Enquanto a cidade do interior cearense conquistou nota 53,68, a Capital obteve nota 52,93, de acordo com a metodologia adotada pelo CLP. As notas variam de 0 a 100, e constituem uma média ponderada entre diferentes quesitos, baseados em um compilado de informações oficiais disponibilizadas pelo Poder Público.

Ambas as cidades cearenses compõem o seleto grupo de três municípios do Nordeste que constam nas primeiras 100 colocações deste ranking. A liderança regional fica com Recife, que está em 61º lugar no Brasil.

O levantamento analisa uma série de indicadores e pilares de diversas áreas em 418 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. Segundo o CLP, o ranking fornece "indicadores que contribuam para as políticas públicas, de modo que favoreçam um diagnóstico preciso".

Veja também Negócios Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes Negócios Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Sobral cresce no ranking e desbanca Fortaleza

O ranking é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: instituições, sociedade e economia. A principal cidade da Região Norte do Ceará ocupava no ano passado o 161º lugar, mas vivenciou uma evolução expressiva em 12 meses.

Fortaleza é a única capital nordestina a não liderar o ranking de competitividade dentro do próprio estado. Nas 11 primeiras colocações, inclusive, fica restrito a Sobral e Eusébio o papel de ser as não-capitais com melhor posição na lista.

A capital cearense ficou praticamente estagnada em comparação com 2024. A queda de uma posição é reflexo da média dos diversos pilares e indicadores, que foram, em geral piores do que no ano passado, com exceção da economia, que subiu uma posição.

Confira a lista dos municípios mais competitivos do Nordeste:

Recife

Estado: Pernambuco

Pernambuco Posição no Nordeste: 1º

1º Posição no Brasil: 61º

61º Nota: 54,2

Sobral

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 2º

2º Posição no Brasil: 76º

76º Nota: 53,68

Fortaleza

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 3º

3º Posição no Brasil: 97º

97º Nota: 52,93

Teresina

Estado: Piauí

Piauí Posição no Nordeste: 4º

4º Posição no Brasil: 107º

107º Nota: 52,59

Eusébio

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 5º

5º Posição no Brasil: 114º

114º Nota: 52,33

Salvador

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 6º

6º Posição no Brasil: 123º

123º Nota: 52,05

Aracaju

Estado: Bahia

Bahia Posição no Nordeste: 7º

7º Posição no Brasil: 150º

150º Nota: 51,18

João Pessoa

Estado: Paraíba

Paraíba Posição no Nordeste: 8º

8º Posição no Brasil: 157º

157º Nota: 51,05

Natal

Estado: Rio Grande do Norte

Rio Grande do Norte Posição no Nordeste: 9º

9º Posição no Brasil: 180º

180º Nota: 50,3

Maceió