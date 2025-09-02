Ceará tem apenas 2 municípios entre os 100 mais competitivos do Brasil; saiba quais
Ranking considera série de requisitos, como economia, sociedade e segurança
Sobral e Fortaleza são os dois municípios mais competitivos do Ceará. Eles ocupam nacionalmente a 76ª e 97ª posições, respectivamente, no Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).
Enquanto a cidade do interior cearense conquistou nota 53,68, a Capital obteve nota 52,93, de acordo com a metodologia adotada pelo CLP. As notas variam de 0 a 100, e constituem uma média ponderada entre diferentes quesitos, baseados em um compilado de informações oficiais disponibilizadas pelo Poder Público.
Ambas as cidades cearenses compõem o seleto grupo de três municípios do Nordeste que constam nas primeiras 100 colocações deste ranking. A liderança regional fica com Recife, que está em 61º lugar no Brasil.
O levantamento analisa uma série de indicadores e pilares de diversas áreas em 418 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. Segundo o CLP, o ranking fornece "indicadores que contribuam para as políticas públicas, de modo que favoreçam um diagnóstico preciso".
Sobral cresce no ranking e desbanca Fortaleza
O ranking é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: instituições, sociedade e economia. A principal cidade da Região Norte do Ceará ocupava no ano passado o 161º lugar, mas vivenciou uma evolução expressiva em 12 meses.
Fortaleza é a única capital nordestina a não liderar o ranking de competitividade dentro do próprio estado. Nas 11 primeiras colocações, inclusive, fica restrito a Sobral e Eusébio o papel de ser as não-capitais com melhor posição na lista.
A capital cearense ficou praticamente estagnada em comparação com 2024. A queda de uma posição é reflexo da média dos diversos pilares e indicadores, que foram, em geral piores do que no ano passado, com exceção da economia, que subiu uma posição.
Confira a lista dos municípios mais competitivos do Nordeste:
Recife
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 1º
- Posição no Brasil: 61º
- Nota: 54,2
Sobral
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 2º
- Posição no Brasil: 76º
- Nota: 53,68
Fortaleza
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 3º
- Posição no Brasil: 97º
- Nota: 52,93
Teresina
- Estado: Piauí
- Posição no Nordeste: 4º
- Posição no Brasil: 107º
- Nota: 52,59
Eusébio
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 5º
- Posição no Brasil: 114º
- Nota: 52,33
Salvador
- Estado: Bahia
- Posição no Nordeste: 6º
- Posição no Brasil: 123º
- Nota: 52,05
Aracaju
- Estado: Bahia
- Posição no Nordeste: 7º
- Posição no Brasil: 150º
- Nota: 51,18
João Pessoa
- Estado: Paraíba
- Posição no Nordeste: 8º
- Posição no Brasil: 157º
- Nota: 51,05
Natal
- Estado: Rio Grande do Norte
- Posição no Nordeste: 9º
- Posição no Brasil: 180º
- Nota: 50,3
Maceió
- Estado: Alagoas
- Posição no Nordeste: 10º
- Posição no Brasil: 194º
- Nota: 49,86