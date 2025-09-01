Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes
Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares
A região Nordeste conta com seis bilionárias em 2025, conforme divulgado na semana passada pela revista Forbes. As mulheres representam cerca de 20% das pessoas mais ricas dentre os nove estados, com destaque para as cearenses.
Metade de todas as bilionárias nordestinas são do Ceará, e pertencem à mesma família. Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher com a maior fortuna da região, com patrimônio de R$ 2,9 bilhões, e a sétima do Estado.
As duas filhas dela com o fundador da M Dias Branco, Ivens Dias Branco (1934 – 2016), também aparecem na lista, cada uma com fortuna de R$ 1 bilhão. São elas: Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes.
Pernambucanas retornam à lista em 2025
Ausentes no ano passado, voltaram a figurar como bilionárias as pernambucanas Lisiane Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo, do setor industrial e de varejo, e Anita Louise Regina Harley, das Casas Pernambucanas, também do varejo. A fortuna declarada de ambas foi de R$ 1 bilhão cada.
Pernambuco é o único estado do Nordeste que tem mais bilionárias mulheres do que homens. O único homem do território pernambucano na lista é Flávio Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo, com fortuna de R$ 3,4 bilhões.
A remanescente da lista de bilionárias da Forbes em 2025 é a maranhense Maria Barros Pinheiro, acionista do Grupo Mateus, gigante do segmento de supermercados. Neste ano, ela encostou em Consuelo Dias Branco, e o seu patrimônio chegou a R$ 2,8 bilhões.
Uma em cada cinco bilionárias do Brasil é mulher
Apesar do crescimento da participação feminina na lista de pessoas com as maiores fortunas do País, elas representam só 20% — ou 59 mulheres — do total de 300 bilionários que constam no ranking da Forbes em 2025.
Vicky Safra, que em 2023 foi a pessoa mais rica do Brasil — e a primeira mulher a liderar a lista — agora está na segunda posição, com patrimônio declarado de R$ 120,5 bilhões. Ela é grega de nascimento, mas foi naturalizada brasileira. Aos 73 anos, ela é viúva e herdeira do banqueiro Joseph Safra (1938 – 2020), fundador do Banco Safra.
No caso das dez maiores bilionárias do Brasil, somente duas aparecem como as donas do próprio patrimônio, construído sem heranças prévias. São as chamadas 'self-mades', e são representadas no top-10 pelas cofundadoras Cristina Junqueira, do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi.
Quando são consideradas somente as pessoas com fortuna acima de R$ 10 bilhões, além de Vicky Safra, apenas a paulista Maria Helena Moraes Scripilliti aparece na lista. Uma das donas do Grupo Votorantim, o patrimônio dela está estimado em R$ 26 bilhões. Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, da Itaúsa, e Anne Werninghaus, da WEG, estão com fortunas acima de R$ 9 bilhões e em breve devem entrar no seleto grupo.
Veja a lista atualizada com as mulheres mais ricas do Nordeste:
1ª — Maria Consuelo Leão Dias Branco
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 7º
- Posição no Estado: 5º
- Posição no Brasil: 142º
- Fortuna: R$ 2,9 bilhões
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 90
2ª — Maria Barros Pinheiro
- Estado: Maranhão
- Posição no Nordeste: 8º
- Posição no Estado: 2º
- Posição no Brasil: 151º
- Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Grupo Mateus
- Idade: 64
3ª — Lisiane Gurgel Rocha
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 3º
- Posição no Brasil: 267º
- Fortuna: R$ 1,1 bilhão
- Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo
- Idade: 65
4ª — Anita Louise Regina Harley
- Estado: Pernambuco
- Posição no Nordeste: 22º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Casas Pernambucanas
- Idade: 78
4ª — Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 22º
- Posição no Estado: 13º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 65 e 63, respectivamente