Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco
Legenda: Regina, Consuelo e Graça Dias Branco: três mulheres da mesma família estão na lista de bilionárias da Forbes em 2025
Foto: Jocylene Jinkinks

A região Nordeste conta com seis bilionárias em 2025, conforme divulgado na semana passada pela revista Forbes. As mulheres representam cerca de 20% das pessoas mais ricas dentre os nove estados, com destaque para as cearenses.

Metade de todas as bilionárias nordestinas são do Ceará, e pertencem à mesma família. Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher com a maior fortuna da região, com patrimônio de R$ 2,9 bilhões, e a sétima do Estado.

As duas filhas dela com o fundador da M Dias Branco, Ivens Dias Branco (1934 – 2016), também aparecem na lista, cada uma com fortuna de R$ 1 bilhão. São elas: Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes.

teaser image
Negócios

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

teaser image
Negócios

Suspeita de fraude no Simples Nacional causa rombo de R$ 50 milhões e leva Sefaz a endurecer regras no Ceará

Pernambucanas retornam à lista em 2025

Ausentes no ano passado, voltaram a figurar como bilionárias as pernambucanas Lisiane Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo, do setor industrial e de varejo, e Anita Louise Regina Harley, das Casas Pernambucanas, também do varejo. A fortuna declarada de ambas foi de R$ 1 bilhão cada.

Pernambuco é o único estado do Nordeste que tem mais bilionárias mulheres do que homens. O único homem do território pernambucano na lista é Flávio Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo, com fortuna de R$ 3,4 bilhões.

A remanescente da lista de bilionárias da Forbes em 2025 é a maranhense Maria Barros Pinheiro, acionista do Grupo Mateus, gigante do segmento de supermercados. Neste ano, ela encostou em Consuelo Dias Branco, e o seu patrimônio chegou a R$ 2,8 bilhões.

Uma em cada cinco bilionárias do Brasil é mulher

Apesar do crescimento da participação feminina na lista de pessoas com as maiores fortunas do País, elas representam só 20% — ou 59 mulheres — do total de 300 bilionários que constam no ranking da Forbes em 2025.

Vicky Safra, que em 2023 foi a pessoa mais rica do Brasil — e a primeira mulher a liderar a lista — agora está na segunda posição, com patrimônio declarado de R$ 120,5 bilhões. Ela é grega de nascimento, mas foi naturalizada brasileira. Aos 73 anos, ela é viúva e herdeira do banqueiro Joseph Safra (1938 – 2020), fundador do Banco Safra. 

No caso das dez maiores bilionárias do Brasil, somente duas aparecem como as donas do próprio patrimônio, construído sem heranças prévias. São as chamadas 'self-mades', e são representadas no top-10 pelas cofundadoras Cristina Junqueira, do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi.

Quando são consideradas somente as pessoas com fortuna acima de R$ 10 bilhões, além de Vicky Safra, apenas a paulista Maria Helena Moraes Scripilliti aparece na lista. Uma das donas do Grupo Votorantim, o patrimônio dela está estimado em R$ 26 bilhões. Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, da Itaúsa, e Anne Werninghaus, da WEG, estão com fortunas acima de R$ 9 bilhões e em breve devem entrar no seleto grupo. 

Veja a lista atualizada com as mulheres mais ricas do Nordeste:

1ª — Maria Consuelo Leão Dias Branco

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 7º
  • Posição no Estado: 5º
  • Posição no Brasil: 142º
  • Fortuna: R$ 2,9 bilhões
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco
  • Idade: 90

2ª — Maria Barros Pinheiro

  • Estado: Maranhão
  • Posição no Nordeste: 8º
  • Posição no Estado: 2º
  • Posição no Brasil: 151º
  • Fortuna: R$ 2,8 bilhões
  • Fonte da fortuna: Grupo Mateus
  • Idade: 64

3ª — Lisiane Gurgel Rocha

  • Estado: Pernambuco
  • Posição no Nordeste: 21º
  • Posição no Estado: 3º
  • Posição no Brasil: 267º
  • Fortuna: R$ 1,1 bilhão
  • Fonte da fortuna: Guararapes/Riachuelo
  • Idade: 65

4ª — Anita Louise Regina Harley

  • Estado: Pernambuco
  • Posição no Nordeste: 22º
  • Posição no Estado: 
  • Posição no Brasil: 277º
  • Fortuna: R$ 1 bilhão
  • Fonte da fortuna: Casas Pernambucanas
  • Idade: 78

4ª — Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 22º
  • Posição no Estado: 13º
  • Posição no Brasil: 277º
  • Fortuna: R$ 1 bilhão
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco
  • Idade: 65 e 63, respectivamente

 

