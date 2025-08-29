Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeita de fraude no Simples Nacional causa rombo de R$ 50 milhões e leva Sefaz a endurecer regras no Ceará

Veja o que muda no Estado para contribuintes desse regime

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Fachada do prédio da Secretaria da Fazenda do Ceará, em Fortaleza
Legenda: Sefaz endureceu fiscalização de empresas do Simples Nacional após identificar irregularidades
Foto: Kid Jr

Após identificar uma perda de arrecadação milionária, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Ceará intensificou a fiscalização sobre contribuintes do Simples Nacional e excluiu mais de 800 contribuintes do regime simplificado.

A Sefaz identificou que algumas empresas fracionavam a receita para se encaixar na tributação do Simples Nacional, que abrange empresas com receita anual de até R$ 4,8 milhões

Ao cruzar os dados, a pasta identificou CNPJs distintos que pertenciam, na verdade, a um mesmo grupo empresarial, com base na identidade dos sócios, na razão social e no objeto econômico. Esse era o modus operandi das empresas que burlavam o fisco.

Cerca de 800 contribuintes se enquadram na condição irregular, com faturamento declarado de R$ 963 milhões. Em 2024, essas empresas deixaram de pagar R$ 50 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo a Sefaz, a prática é considerada suspeita de fraude. Por isso, há possibilidade de recorrer contra esses contribuintes.

EMPRESAS SUSPEITAS SERÃO EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL

A Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece normas relativas ao tratamento fiscal diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte, veda participação no Simples Nacional de:

  • pessoa física, empresária ou sócia, que participa do capital de mais de uma empresa optante do Simples Nacional e a receita bruta global supera o limite legal
  • titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pelo Simples Nacional e receita bruta global supera o limite legal
  • sócio ou titular de fato ou de direito que seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos e a receita bruta global supera o limite legal

As empresas que tiverem o limite de rendimento ultrapassado serão excluídas do regime tributário, devido à violação das regras fiscais. Não é possível regularizar a situação e a empresa não estará mais no Simples Nacional. 

O que muda para os contribuintes 

Tiago Emerson, vice-presidente da Comissão do Simples Nacional do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE), pondera que não necessariamente um grupo empresarial comete irregularidade ao utilizar mais de um CNPJ.

“A Sefaz quer saber se a prática está correta, se não é uma 'quebra de CNPJ' para ficar acima do limite de faturamento. Se o contribuinte está regular, participa de empresas com o mesmo negócio porque o segmento exige dois estabelecimentos, não há problema", observa. 

"Agora, se viu que o negócio teria um faturamento acima de R$ 4,8 milhões e viu essa estratégia para burlar, o fisco vai saber”, explica. 

O especialista ressalta que não é necessário temer as novas regras de fiscalização. As empresas podem justificar o desmembramento de CNPJ a partir do plano de negócio.As demonstrações contábeis dos empreendimentos devem indicar o cumprimento dos limites de faturamento.

Veja também

teaser image
Negócios

Sefaz inicia cadastro e se reúne com empresas para definir auxílio contra o tarifaço no Ceará

teaser image
Negócios

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

teaser image
Negócios

Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

“É uma estratégia da Sefaz de fiscalizar com maior rigor esse tipo de público para que se mantenha uma competitividade dentro de uma justiça tributária. E cabe os contribuintes serem realmente éticos, né, nesse sentido e realmente cuidadosos”, afirma. 

O QUE É O SIMPLES NACIONAL?

O Simples Nacional é o regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições voltado para microempresas e empresas de pequeno porte.

O mecanismo unifica o pagamento de diversos tributos, estaduais e municipais, e da contribuição patronal pela previdência. 

É o modelo mais simples entre quatro regimes de tributação. Entre as vantagens, estão alíquotas reduzidas e menor burocracia do processo tributário. 

COMO CONTESTAR EXCLUSÃO DO REGIME

Caso tenha sido retirada do Simples Nacional pela Sefaz, a empresa pode contestar a decisão por meio eletrônico, via sistema Tramita.  

É preciso acessar a opção “SOLICITAR RECURSO REFERENTE AO TERMO DE EXCLUSÃO – IN Nº 13/2008” e anexar:

  • requerimento eletrônico preenchido;
  • termo de exclusão recebido;
  • defesa fundamentada;
  • documentos que comprovem o fato alegado.

O prazo de contestação é de 30 dias a partir do ciência do Termo de Exclusão. Passado o período, a exclusão do Simples será processada com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025.

A empresa deverá pagar o ICMS de acordo com o Regime Normal de Recolhimento, ficando sujeita a todas as obrigações principais e acessórias previstas neste regime. Também é necessário ajustar a escrituração para os padrões convencionais de recolhimento e declaração. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
foto de avião da gol no aeroporto internacional de fortaleza
Igor Pires

Fortaleza terá maior frequência de voos para Buenos Aires dos últimos dez anos

A Capital terá até quatro voos semanais para a cidade argentina

Redação
Há 26 minutos
Imagem mostra bilhetes da dupla sena sendo preenchidos por caneta, ilustrando loterias do dia da caixa com sorteio em 29 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (29/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 5,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 28 minutos
Fachada do prédio da Secretaria da Fazenda do Ceará, em Fortaleza
Negócios

Suspeita de fraude no Simples Nacional causa rombo de R$ 50 milhões e leva Sefaz a endurecer regras no Ceará

Veja o que muda no Estado para contribuintes desse regime

Mariana Lemos
Há 1 hora
Egídio Serpa

82 anos: da arte de envelhecer à vocação jornalística

O vocacionado para o jornalismo não se limita ao horário de trabalho da CLT. Ele é repórter nas 24 horas do dia.

Egídio Serpa
29 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o Proenergia Summit com toda a cadeia produtiva de energia

Grandes empresas nacionais e estrangeiras estarão no Centro de Eventos do Ceará nos dias 24 e 25 de setembro

Egídio Serpa
29 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Lula e Trump para matéria onde governo brasileiro planeja responder governo norte-americano com reciprocidade
Negócios

Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

O presidente Lula teria autorizado uma análise interna para determinar a reciprocidade contra Trump

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Senhor apostando
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (28/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
28 de Agosto de 2025
Pessoa segurando cartão do programa social de assistência Bolsa Família com cores vibrantes e informações sobre o benefício social, ilustrando calendário de pagamento de julho de 2025
Negócios

Caixa faz pagamentos de agosto do Bolsa Família 2025 nesta quinta-feira (28)

O programa de transferência de renda do governo federal pagará um total de R$ 12,86 bilhões neste mês

Redação e Agência Brasil
28 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2287 de hoje, 28/08; prêmio é de R$ 18,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1108 de hoje, 28/08; prêmio é de R$ 800 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6812, desta quinta-feira (28/08); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2907 desta quinta-feira (28/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (28/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (28/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza moderniza seu parque tecnológico

Operação no valor de R$ 14 milhões renovará equipamentos de diagnóstico por imagem dos seus hospitais

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
foto de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)
Papo Carreira

Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano

Raísa Azevedo
28 de Agosto de 2025
Inauguração de academia em Fortaleza traz fisiculturista e atrai multidão; veja vídeo
Negócios

Inauguração de academia em Fortaleza traz fisiculturista e atrai multidão; veja vídeo

A academia também teve "catraca livre", ou seja, entrada liberada entre 20h e 22h, para quem desejava treinar

Redação
28 de Agosto de 2025
Fachada do Aeroporto e Jeri
Igor Pires

Ceará retoma discussão sobre internacionalização do aeroporto de Jericoacoara

Igor Pires
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Ricardo Cavalcante lança a Feira da Fiec: "Agro é pop; indústria é top"

A Feira da Indústria Fiec será realizada nos dias 9 e 10 de março de 2026, ocupará todos os espaços do Centro de Eventos e espera 80 mil visitantes

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
Eduardo Saverin e filhas de Silvio em montagem sobre bilionários brasileiros
Negócios

Lista de bilionários da Forbes: filhas e viúva de Silvio Santos aparecem entre mais ricas do País

Ranking traz Eduardo Saverin, com R$ 227 bilhões, na primeira posição como homem mais rico do Brasil

Redação
28 de Agosto de 2025
Foto que contém montagem de Mário Araripe, Maria Consuelo Dias Branco e Lauro Fiúza
Victor Ximenes

Quem são os 19 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Tradicional lista da Forbes traz 19 nomes do Ceará com fortunas superiores a R$ 1 bilhão

Victor Ximenes e Luciano Rodrigues
28 de Agosto de 2025
Estudante no Academia Enem
Papo Carreira

Academia Enem tem inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (29); veja como fazer

Projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com aulão no Ginásio Paulo Sarasate

Redação
28 de Agosto de 2025
Foto que contém projeto de fachada da academia Top Up na avenida Washington Soares
Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Também haverá aberturas de lojas no Interior do Ceará

Luciano Rodrigues
28 de Agosto de 2025
Caminhões da Uniforça
Victor Ximenes

Uniforça agrega mais 4 redes de supermercados no Ceará e passa de 110 lojas

Adesão de novas lojas eleva em 10% presença da cadeia associativista no Estado

Victor Ximenes
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra CE-155 com um acesso improvisado de terra e vegetação ao redor
Ingrid Coelho

Baixa qualidade das estradas e internet lenta põem a infraestrutura do Ceará na 17ª posição no Brasil

Índice foi publicado pela Fiec em parceria com a CNI

Ingrid Coelho
28 de Agosto de 2025
Imagem de várias apostas de loteria da Timemania com números e símbolos de times, destacando-se pelo seu foco em apostas esportivas e jogos de chance, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 28 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quinta-feira (28/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 18,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Fiec anuncia hoje, com detalhes, sua grande Feira da Indústria

Ela ocupará os dois pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos e terá recursos tecnológicos

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Morada Nova promove a Semana do Camarão

Carcinicultores do Vale do Jaguaribe, que antes eram agricultores, participam de três eventos simultâneos, todos de louvor ao camarão

Egídio Serpa
28 de Agosto de 2025
Senhor apostando em loterias
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (27/08) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Super Sete e +Milionária acumularam

Redação
27 de Agosto de 2025
foto de unidade da Rede Assaí Atacadista
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa

Redação
27 de Agosto de 2025