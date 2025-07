Reforma da Praça do Ferreira custará R$ 8 milhões e deve terminar em novembro; veja detalhes

As obras de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, tiveram a ordem de serviço assinadas na manhã desta terça-feira (8), em cerimônia com a presença do governador Elmano de Freitas e do prefeito da Capital, Evandro Leitão. Com orçamento de R$ 8 milhões, as intervenções, que ocorrerão com apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), devem ser finalizadas em novembro, com o objetivo de não impactar o período de vendas de fim de ano.

O trânsito na região está bloqueado desde o último sábado (5). Agora, as intervenções de revitalização e alargamento do espaço público se iniciam. O intuito, segundo a Prefeitura, é retomar a atratividade da praça para moradores, turistas e comerciantes.

Legenda: A última grande reforma da Praça do Ferreira ocorreu em 1991, há mais de 30 anos, na gestão do prefeito Juraci Magalhães Foto: Davi Rocha

O projeto da reforma é do arquiteto Fausto Nilo. Entre as mudanças estão a mudança completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora e instalação de paraciclos.

Construída em 1829, a praça foi batizada, em 1871, com o nome do tenente-coronel Antônio Ferreira, consolidando-se ao longo do tempo como ponto de encontro na Capital.

A última grande reforma da Praça do Ferreira foi feita em 1991, há mais de 30 anos, na gestão do prefeito Juraci Magalhães.

Legenda: Entre as mudanças estão a reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques Foto: Davi Rocha

Pessoas em situação de rua são acolhidas

Durante a execução da obra, todo o quadrilátero da praça estará bloqueado por tapumes. Segundo o prefeito Evandro Leitão, as pessoas em situação de rua que vivem no espaço estão recebendo suporte da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

"A secretária e vice-prefeita Gabriela Aguiar já fez uma busca ativa daqueles que estavam na Praça do Ferreira. Eu sempre digo que nós estamos acolhendo, não estamos removendo. A gente apresenta alternativas de clínicas terapêuticas, unidades de abrigo, aluguel social, ou até mesmo retornar para suas próprias residências. Isso a Gabriela, com toda a sua equipe, tem feito de maneira extremamente respeitosa", disse o prefeito.

Durante a cerimônia, o governador Elmano de Freitas (PT) parabenizou o projeto, classificando como um "presente" para a cidade de Fortaleza. "Quando chegar em novembro, essa praça vai estar devolvida de maneira requalificada, revitalizada, mais bonita, com a população podendo aqui vir fazer as compras do seu final de ano para o Natal, e encontrar a sua Praça do Ferreira tão bonita como ela gosta", destacou.

Revitalização do Centro

Segundo o presidente da CDL, Assis Cavalcante, as estatísticas reunidas com frequência sobre a circulação no Centro de Fortaleza mostram uma queda na insegurança da região, o que também já demonstrava uma necessidade de revitalização de alguns espaços da região.

"É um compromisso também para as 28.350 pessoas que trabalham aqui buscar uma hospitalidade, uma segurança, como também conceder para eles o conforto de ter um bom local para trabalhar", apontou, durante a assinatura da ordem de serviço.

Novos quiosques, iluminação e presença de uma vida noturna mais frequente são alguns dos detalhes esperados com a reforma. "Isso vai trazer pessoas para o Centro. E, trazendo pessoas, nós trazemos o consumo. Esse consumo responsável, que nós lutamos tanto, traz muitos benefícios porque a gente consegue empregar mais pessoas e gerar mais renda", reforçou.

Revitalização

O arquiteto Fausto Nilo, responsável pelo projeto arquitetônico da reforma e um dos que comandaram a última obra na praça, realizada em 1991, analisou que o Centro de Fortaleza tem passado por uma fase de declínio, o que expõe a necessidade de um cuidado, para reabilitar "aspectos e detalhes físicos parciais da Praça do Ferreira".

"Nossa expectativa é que o projeto seja um estímulo a sentir que esse lugar tem uma história profunda e que precisa ser apoiado. Essa é uma expectativa. Agora não há, na parte do projeto, uma ideia de reabilitação da zona central a partir da Praça Ferreira. Essa obra é um estímulo inicial. Então, quem sabe, outras obras estruturantes possam sem implantadas a partir de agora", opinou.

Segundo o arquiteto, a obra é de recuperação, o que não implica em uma mudança no conceito original da praça. "É natural que em três décadas de funcionamento seja necessário realizar uma manutenção, ela está precisando disso. Agora, não é uma mudança do conceito original", disse.

Mudanças no trânsito

Confira os trechos da região que serão bloqueados para a obra:

Rua Major Facundo: entre ruas São Paulo e Liberato Barroso;

Travessa Pará: entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto;

Rua Floriano Peixoto: apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges;

Rua Pedro Borges: entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo.

O desvio sugerido para quem trafega na rua Major Facundo é o seguinte: