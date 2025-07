Reforma da Praça do Ferreira começa nesta terça-feira (8); veja ruas bloqueadas na região

As obras de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, começam nesta terça-feira (8). O trânsito na região já está bloqueado provisoriamente desde o último sábado (5), e, agora, a Prefeitura dá início às intervenções de revitalização e alargamento do espaço público.

O projeto que será executado é assinado pelo arquiteto Fausto Nilo. As mudanças incluem reforma completa do piso, instalação de travessias elevadas para pedestres, requalificação dos passeios com foco em acessibilidade, construção de novos quiosques, reforma da fonte da Coluna da Hora, instalação de paraciclos e outros serviços.

A previsão do Executivo municipal é de inaugurar a reforma para o próximo Natal de Luz ou para o aniversário de 300 anos da cidade, que será no dia 13 de abril de 2026.

Veja também Ceará Manchas no mar de Fortaleza: o que pode estar sujando a água e de quem é a responsabilidade? Ceará Motorista que 'voou' sobre duna e fez propaganda para concessionária nega que ganhou novo carro Ceará 10 anos após epidemia de zika, crianças com microcefalia enfrentam invisibilidade e novos desafios

Bloqueios de trânsito na região

Os bloqueios de trânsito na região foram feitos nas ruas Major Facundo, Floriano Peixoto e Pedro Borges, além da Travessa Pará. Enquanto durarem as obras, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) farão a orientação do tráfego.

Veja os trechos bloqueados:

Rua Major Facundo: entre ruas São Paulo e Liberato Barroso;

Travessa Pará: entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto;

Rua Floriano Peixoto: apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges;

Rua Pedro Borges: entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo.

O desvio sugerido para quem trafega na rua Major Facundo é o seguinte:

Entrar à direita na rua Senador Alencar;

À esquerda rua Senador Pompeu;

À esquerda na rua Pedro Pereira;

Em seguida, à direita, para retornar à rua Major Facundo.

Veja também Ceará Loja no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; prédio tem risco de desabamento

Praça está há anos deteriorada

A Praça do Ferreira, há anos, enfrenta um processo de deterioração, com bancos danificados, sujeira, fonte desativada e crescente ocupação de pessoas em situação de rua.

Construída em 1829, o logradouro foi batizado em 1871 com o nome do tenente-coronel Antônio Ferreira e se consolidou como ponto de encontro na Capital, além de palco de manifestações políticas e reuniões intelectuais. Sua última grande reforma foi em 1991, na gestão de Juraci Magalhães.