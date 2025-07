Onça é encontrada em barraca de praia de Camocim; animal foi resgatado

Funcionários de uma barraca de praia na localidade de Corguinho, no município de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará, foram surpreendidos na manhã dessa segunda-feira (7) ao chegar para mais um dia de trabalho. No local, estava uma cliente diferente: uma onça suçuarana, também conhecida como onça-parda.

“Chegou o funcionário e ficou lá no balcãozinho, onde faz os drinks, e, segundo ele me contou, ouviu uns roncos, tipo uns grunhidos, como se fosse um ronco de pessoas [...] Ele disse que primeiro achou que fosse alguma pessoa, lá é bem tranquilo, poderia ter alguém dormindo”, contou Ilmar Barros, proprietário da My Beach, barraca onde o animal foi encontrado.

Ainda em entrevista ao Diário do Nordeste, o empresário contou que tudo aconteceu pela manhã, às 8 horas. De acordo com ele, ninguém foi machucado pelo animal, que depois de um tempo foi resgatado.

RESGATE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, por meio de nota, que uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) atendeu a ocorrência de resgate do animal silvestre.

“A equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após moradores informarem a presença de uma onça suçuarana no interior de um estabelecimento comercial. De imediato, os policiais entraram em contato com o Instituto Pró-Silvestre para orientação quanto ao manejo e encaminhamento do animal”, informou a entidade.

Ao chegarem ao local, os agentes do BPMA constataram que a onça já havia sido contida em uma jaula, providenciada pela Defesa Civil e pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMA) de Camocim.

O felino foi resgatado com segurança e ficou sob os cuidados da Secretaria Estadual de Proteção Animal, que também compareceu ao local e realizou o transporte do animal até o Instituto Pró-Silvestre, em Fortaleza.