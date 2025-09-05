Mulher agride funcionária de mercearia após filho gastar R$ 10 sem autorização no Maranhão

A atendente de uma mercearia foi agredida no rosto com uma chinela pela mãe de uma criança em Pastos Bons, no Maranhão. O episódio ocorreu após o menino gastar R$ 10, sem autorização, comprando bombons, salgados e figurinhas no local.

De acordo com o relato do pai da criança, o menino havia pegado o dinheiro que estava em cima da geladeira de casa. Ao perceber a ausência da quantia e descobrir a compra, a mãe levou o filho de volta ao estabelecimento e passou a agredi-lo na frente da funcionária.

Veja também País Mãe se arrepende e tenta trocar nome da filha, mas cartório recusa: 'Extremamente humilhada' País Empresário que matou gari pediu orientações a ex-coronel da PM antes de ser preso e confessar crime

Em seguida, a mulher responsabilizou a atendente por ter permitido a compra. Ao ouvir que a funcionária apenas cumpria seu papel de vender os produtos, a agressora se irritou ainda mais e atingiu o rosto da atendente com a mesma chinela utilizada para bater no filho.

Com a voz embargada, a funcionária afirmou que iria recuperar as imagens das câmeras de segurança, que registraram toda a ação, para comprovar o ocorrido. Logo depois, ela acionou a Polícia Militar. Tanto a mãe quanto a atendente foram levadas à delegacia para prestar depoimento.

Segundo o marido da funcionária, que preferiu não se identificar, um boletim de ocorrência foi registrado. Ele contou ainda que a esposa ficou bastante abalada psicologicamente após o caso de agressão.