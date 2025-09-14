Diário do Nordeste
Falso médico é preso utilizando carimbo de outro profissional em cidade do Maranhão

Suspeito foi preso numa unidade de saúde e informações apontam que ele já realizou até cirurgias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Maranhão
Legenda: Ele foi encaminhado ao sistema prisional, para ficar à disposição da Justiça.
Foto: Reprodução / Ascom PCMA

A Polícia Civil do Maranhão (PCMA) prendeu em flagrante, na última quarta-feira (10), um homem de 40 anos que exercia ilegalmente a medicina em uma unidade de saúde de Bequimão, interior do estado.

Segundo a corporação, o suspeito utilizava, fraudulentamente, um carimbo pertencente a um profissional de saúde regularmente inscrito, realizando atendimentos médicos em nome do verdadeiro médico.

“Há ainda indícios de que o investigado teria realizado procedimentos cirúrgicos, ponto que será aprofundado pela Polícia Civil a fim de confirmar a prática”, divulgou a assessoria de comunicação da PCMA.

O falso médico foi denunciado pelo profissional que era o proprietário do registro, que procurou as autoridades para denunciar que seu nome estava sendo usado indevidamente pelo homem que foi apreendido.

O indivíduo foi autuado em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Pelo que informou a polícia do Maranhão, após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, para ficar à disposição da Justiça.

