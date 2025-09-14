Morre Clarice Chwartzmann, mestre churrasqueira gaúcha, após infarto no Ceará
Nascida em Passo Fundo, a profissional tinha 60 anos
A gaúcha Clarice Chwartzmann, reconhecida nacionalmente como assadora e professora de churrasco, morreu na noite do sábado (13) em São Paulo, aos 60 anos, após sofrer uma insuficiência cardíaca.
Desde o começo da semana passada, Clarice estava internada numa UTI, na capital paulista, após sofrer um infarto na segunda-feira (8), enquanto visitava o Ceará.
O corpo da mestre churrasqueira será cremado neste domingo (14) em São Paulo, em cerimônia íntima. Porto Alegre também deve receber um momento de despedida nos próximos dias.
Quem era Clarice Chwartzmann
Nascida em Passo Fundo, a chef era formada em publicidade, mas trilhou carreira na área do churrasco.
Criadora do projeto A Churrasqueira, formou mais de 3 mil mulheres assadoras e se tornou referência de empreendedorismo feminino.
Além de participação em eventos gastronômicos por todo o Brasil, Clarice também foi jurada de programas da TV Globo e do canal fechado GNT.