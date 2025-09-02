Teto de sala de aula de escola desaba em Mombaça, no Interior do Ceará

O teto de uma sala de aula da Escola de Ensino Fundamental Profª Laura Alencar, localizada em Mombaça (CE), desabou no último sábado (30). O incidente não deixou vítimas, já que no momento não havia estudantes e servidores no prédio.

Na manhã de segunda-feira (1º), vereadores estiveram no local para avaliar a situação. O que chamou a atenção dos parlamentares foi o fato de a unidade escolar ter passado por uma reforma recentemente, segundo relato publicado em redes sociais.

Uma equipe técnica da Prefeitura de Mombaça também realizou vistoria na estrutura do prédio e acompanhou a retirada dos entulhos.

O que diz a secretaria de educação de Mombaça?

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) confirmou o incidente na unidade, "onde o forro do teto de uma sala de aula desabou parcialmente".

"Elucidamos que a referida unidade de ensino estava desocupada no momento do ocorrido. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foi imediatamente acionada para iniciar a avaliação dos danos e os reparos necessários", declarou a pasta de educação em comunicado.

Para garantir a segurança e a continuidade do processo pedagógico, os alunos da turma foram prontamente realocados para outro ambiente, "assegurando que as atividades de ensino não fossem interrompidas".