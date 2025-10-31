Diário do Nordeste
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) foi acionada após desabamento de teto

Ceará

Teto de sala de aula de escola desaba em Mombaça, no Interior do Ceará

Equipe técnica da prefeitura esteve no local, e alunos foram realocados no início da semana para outro local

João Lima Neto 02 de Setembro de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Montagem de fotos de guarda municipal agredindo torcedor em estádio de Mombaça, no Ceará

Segurança

Guarda municipal agride torcedor com chutes e mata-leão em estádio de Mombaça, no Ceará; veja vídeo

Caso ocorreu na noite dessa segunda-feira, durante o Campeonato Mombacense de Futebol

Matheus Facundo 13 de Maio de 2025
Acidente na CE 060

Segurança

Duas adolescentes morrem após moto colidir com caminhonete em Mombaça (CE)

O motorista do veículo fugiu; as duas morreram na hora

Redação 23 de Março de 2025
Homem foi filmado maltratando animal e foi preso em Mombaça, no CE

Segurança

Homem filmado matando filhote de gato é preso no Interior do Ceará; 'cruel e desumano', diz prefeitura

Animal foi morto em via pública da cidade de Mombaça

Redação 04 de Março de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Mombaça?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Mombaça?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024

Segurança

Bebê de um ano morre após dar entrada em hospital em Mombaça; Polícia investiga

Polícia Civil investiga circunstâncias do óbito

Redação 13 de Julho de 2024
Provas

Papo Carreira

Prefeitura de Mombaça abre inscrição de concurso com mais de 300 vagas; veja detalhes

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior

Redação 03 de Julho de 2024
