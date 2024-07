Bebê de um ano morre após dar entrada em hospital em Mombaça; Polícia investiga

Um bebê de um ano faleceu na sexta-feira (12), após dar entrada em uma unidade hospitalar na cidade de Mombaça, no Sertão Central do Ceará. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do óbito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um bebê do sexo masculino deu entrada no hospital e teria falecido após uma parada cardíaca enquanto recebia atendimento na unidade.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil foram acionadas e levantaram as primeiras informações. A Delegacia Municipal de Mombaça realiza oitivas e diligências para elucidar o caso.