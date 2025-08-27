Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães
Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime
Seis funcionários da Defesa Civil do município de Cordeiro, no Interior do Rio de Janeiro, foram presos nesta quarta-feira (27) por sedar e abandonar oito cães em uma área rural.
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), os suspeitos usaram uma viatura oficial e estavam uniformizados com coletes para cometer o crime.
Eles foram flagrados enquanto colocavam os cachorros dentro da viatura com o objetivo de abandoná-los. Durante a abordagem policial, foram encontradas seringas e frascos de sedativos.
O grupo foi autuado em flagrante e responderá por crimes ambientais. A investigação segue em curso para identificar outros possíveis envolvidos, pois, de acordo com a Polícia Civil, existem várias ocorrências de maus-tratos e envenenamento de animais na região.
Todos os animais resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário.