Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime

Redação
País
Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães
Legenda: Grupo foi autuado em flagrante e responderá por crimes ambientais
Foto: Divulgação / PCERJ

Seis funcionários da Defesa Civil do município de Cordeiro, no Interior do Rio de Janeiro, foram presos nesta quarta-feira (27) por sedar e abandonar oito cães em uma área rural.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), os suspeitos usaram uma viatura oficial e estavam uniformizados com coletes para cometer o crime. 

Eles foram flagrados enquanto colocavam os cachorros dentro da viatura com o objetivo de abandoná-los. Durante a abordagem policial, foram encontradas seringas e frascos de sedativos.

O grupo foi autuado em flagrante e responderá por crimes ambientais. A investigação segue em curso para identificar outros possíveis envolvidos, pois, de acordo com a Polícia Civil, existem várias ocorrências de maus-tratos e envenenamento de animais na região. 

Todos os animais resgatados foram encaminhados para atendimento veterinário.

Redação
Há 42 minutos
