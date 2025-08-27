Um padre da Paróquia Santos Anjos, no Leblon (RJ), evitou citar o nome da menina Yaminah durante cerimônia de batismo. Conforme a CNN Brasil, os pais David Fernandes e Marcelle Turan registraram um boletim de ocorrência por discriminação.

O casal declarou que seguiram as orientações da paróquia, enviaram a documentação exigida com antecedência e participaram do curso obrigatório da igreja.

No entanto, quando precisou cumprir o rito religioso, fez referência à Yaminah apenas como "criança". A tia logo rebateu: “Criança não, é Yaminah”. O sacerdote afirmou que estava seguindo o texto previsto na celebração.

Os familiares acrescentaram que ele sugeriu chamar a criança de Maria e que, tradicionalmente, o sacerdote pronuncia a frase “Eu te batizo, [nome da criança]”, mas, neste caso, o padre não teria mencionado o nome.

Denúncia na delegacia

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) está responsável pela investigação do caso. Ainda segundo a CNN Brasil, um inquérito sob sigilo foi aberto.

Em nota, a Arquidiocese do Rio declarou que o batismo foi celebrado conforme o Rito Romano do Batismo de Crianças, segunda edição típica em português.

"O nome da criança é mencionado em momento específico da liturgia, tendo sido devidamente pronunciado e registrado tanto no livro paroquial quanto na lembrança entregue à família", acrescentaram.

Confira origem e significado do nome

A palavra Yaminah vem do árabe, sendo derivada de "Yameen", que significa "direta" e é utilizada em juramentos ou votos solenes. A cultura do Oriente Médio considera a palavra um símbolo de bênção, boa sorte e força.

Assim, o nome significa: "aquela que é abençoada/afortunada".