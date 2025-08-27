Um laudo da Polícia Civil confirmou que o cavalo morto após uma cavalgada em Bananal, no Interior de São Paulo, teve as patas mutiladas enquanto ainda estava vivo. A informação foi divulgada em vídeo pelo delegado da cidade, Rubens Luiz Fonseca Melo, nesta quarta-feira (27).

O relato do delegado foi dado ao lado da médica veterinária voluntária Luana Gesualdi, responsável por analisar o caso.

"Infelizmente, aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com a vida do animal. Quando o animal está sem vida, é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas, só quando o animal está em vida", explicou a veterinária.

O delegado acrescentou que, embora o cavalo estivesse desfalecido e pudesse aparentar estar morto, os golpes foram desferidos quando o animal ainda estava vivo.

"Como a doutora muito bem colocou, o animal estava afrouchado, desfalecido, acredito que ele estava aparentemente morto, ainda mais para quem não é da área, como o rapaz, e agora realmente o laudo saiu, com a ajuda da doutora Luana, do doutor João, e o laudo comprova que os ferimentos foram causados em vida, o animal ainda estava vivo", declarou Melo.

O documento já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo. O tutor do cavalo, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, apontado como responsável pela agressão, não foi preso.