Barra de ferro e tela de proteção caem de obra no Meireles, e região fica sem energia

Uma barra de ferro caiu de um prédio em construção no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã deste domingo (3). O acidente danificou a rede de proteção da obra e deixou prédios vizinhos sem energia.

O acidente ocorreu na construção do edifício Manabu, na Rua Silvia Jatahy, com mais de quarenta andares.

Segundo a Defesa Civil, os responsáveis pela obra estiveram no local e se comprometeram a revisar os protocolos de segurança.

Não há informações sobre a causa do acidente. Ninguém ficou ferido.

O Diário do Nordeste tentou contato com a CDT incorporações, responsável pela construção do edifício, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada se houver resposta.

A Rua Silvia Jatahy precisou ser bloqueada para atendimento da ocorrência. Uma equipe da Enel Distribuição Ceará foi até o local para restabelecer a rede elétrica.

ACIDENTES ANTERIORES

A queda da barra de ferro causou um ruído grande e assustou quem estava nas redondezas, segundo Norton Falcão, morador do prédio vizinho.

“Não é a primeira vez que esse prédio gera prejuízo. No meu prédio, carros já foram atingidos por barras de ferro. Desde o primeiro sinistro dessa obra, todo o condômino se sente vulnerável”, afirma.

A entrega do edifício Manabu está prevista para 2026. O prédio terá 35 apartamentos, com área individual entre 353m² e 367m², e cobertura com bar e piscina.