Kayky Brito envia mensagem para motorista que o atropelou e agradece apoio

O ator Kayky Brito respondeu ao motorista Diones da Silva, que o atropelou em um acidente no Rio de Janeiro no ano passado. A interação aconteceu através do Instagram.

Há três dias, Kayky publicou um vídeo na rede social, atualizando os seguidores sobre sua recuperação. No mesmo dia, Diones deixou um comentário.

"Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus. Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido por ter sido eu mesmo que, sem ter culpa, te causei isso. Você está sempre em minhas orações", escreveu o motorista.

Nesta quinta-feira (2), Kayky respondeu o comentário. "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro. Tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu. Obrigado, Diones", declarou.

Legenda: Os dois interagiram no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

RELEMBRE O CASO

Kayky Brito foi hospitalizado na madrugada de 2 de setembro de 2023 em estado grave com politraumatismos, após ser atropelado na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Foram 27 dias de internação até que o ator recebesse alta médica para seguir com o tratamento em casa.