Enquete BBB 21: Caio, Fiuk ou Gil? Vote em quem você quer fora da casa

Caio, Fiuk e Gil integram o 12º Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado ao vivo neste domingo (18). A berlinda contou com dois indicados da Líder e dois indicados da casa. Arthur ganhou a Prova Bate e Volta e se livrou da noite de eliminação.

Camilla de Lucas, que ganhou a última Prova do Anjo da temporada, no sábado (17), estava autoimune. Portanto, ela e Viih Tube, que venceu a Prova do Líder, não podiam ser votadas.

Votação dupla

Viih Tube tinha que indicar duas pessoas ao Paredão: o primeiro escolhido poderia ser qualquer participante, já o segundo teria que ser obrigatoriamente alguém que estivesse no castigo do Monstro (Arthur, Caio ou Gil). Ela escolheu Fiuk e Gil.

Na sequência, os brothers e as sisters foram ao confessionário, sem saber que teriam que escolher dois participantes para a berlinda. Eles não poderiam votar na mesma pessoa. Ao sair, tinham que se direcionar ao Quarto Cordel.

Empate quádruplo

Arthur foi o nome mais foi mencionado, o que o colocou direto na noite de eliminação. Houve empate quádruplo entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah. Viih Tube tinha o poder de minerva, e escolheu Caio para ir ao Paredão.

Logo após, Arthur e Caio disputaram a Prova Bate e Volta, que exigiu sorte dos dois. Fiuk e Gil não puderam participar porque foram indicados pela Líder, que tem poder supremo. Arthur foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.

Quem votou em quem?