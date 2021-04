Viih Tube vence prova e se torna a nova líder do BBB 21; entenda o paredão desta semana

Viih Tube é a nova líder do Big Brother Brasil (BBB) 21. Ela venceu a prova no programa ao vivo nesta quinta-feira (15). Ela foi mais rápida que Fiuk na fase final da disputa

Na prova, os brothers escolhiam uma caixa de um produto da Americanas. Cada objeto possuía um tempo específico e os participantes tinha de entrar em um carrinho e tentar chega na linha final o mais perto possível do tempo estipulado. Os dois melhores tempos avançavam à final.

Dinâmica de jogo da semana

Com a aproximação da reta final do jogo, a dinâmica no BBB 21 será diferente nesta semana. A Prova do Anjo de sábado (17) será a última da edição e o anjo é autoimune.

Sábado (17/04)

Prova do Anjo: é a última prova da temporada. O anjo é autoimune e devera indicar três castigados ao Monstro

Domingo (18/04)